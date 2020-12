[The stream is slated to start at 11:30 a.m. ET. Please refresh the page if you do not see a player above at that time.]

Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, tiendra un point de presse mercredi pour informer le public de la réponse de l’État à l’épidémie de coronavirus alors qu’il se prépare à distribuer un vaccin Covid, potentiellement plus tard cette semaine.

Plus tôt cette semaine, Cuomo a déclaré que l’État pourrait fermer les restaurants à l’intérieur à New York et réduire la capacité ailleurs dans l’État la semaine prochaine si les taux d’hospitalisation ne se stabilisent pas. Il a ajouté qu’il n’est pas inévitable que les hospitalisations continuent d’augmenter, mais il pense qu’elles le feront.

Et le gouverneur a réitéré que des restrictions encore plus importantes seront nécessaires si les hôpitaux locaux sont proches d’atteindre la capacité maximale mesurée par une moyenne de sept jours de lits d’hôpitaux occupés. Si la capacité hospitalière d’une région devrait atteindre 90% dans les trois semaines, ce qui signifie que neuf lits sur dix sont pourvus, l’État mettra en œuvre un «arrêt» dans toute la région.

« Nous examinons la capacité d’hospitalisation, et si nous ne maîtrisons pas le taux, vous allez submerger vos hôpitaux. Nous devrons recommencer à fermer », a-t-il déclaré lundi.

« Vous ne pouvez pas submerger le système hospitalier. Accabler le système hospitalier signifie que des gens meurent sur une civière dans un couloir », a-t-il déclaré. «Et la vie que vous auriez pu sauver, vous ne pouvez pas la sauver, parce que vous n’avez pas le personnel, vous n’avez pas de médecin, vous n’avez pas d’infirmière et les gens meurent inutilement.

