[The stream is slated to start at 11:00 a.m. ET. Please refresh the page if you do not see a player above at that time.]

Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, tient vendredi un point de presse sur le coronavirus alors que l’État déploie des vaccins contre le coronavirus à des personnes autres que les travailleurs de la santé prioritaires et les résidents des maisons de retraite.

Mardi, suite aux nouvelles directives du gouvernement fédéral, le gouverneur Andrew Cuomo a déclaré que les résidents âgés de 65 ans et plus et d’autres travailleurs essentiels tels que les enseignants, les policiers et les employés des transports en commun pourraient se faire vacciner contre la maladie.

Il a cependant averti que l’approvisionnement serait un problème. Le département de la santé de l’État de New York a déclaré cette semaine que les rendez-vous pour obtenir le vaccin sont réservés pour les 3 mois et demi suivants, se remplissant rapidement après l’élargissement de l’éligibilité de l’État.

Jusqu’à présent, New York a reçu plus de 1,8 million de doses de vaccin, mais en a administré environ 37%, selon les données des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis. L’État s’est préparé à administrer les doses en plus grandes quantités, exploitant les centres de congrès et les parcs de baseball comme sites de vaccination temporaires.

Lisez les mises à jour en direct de CNBC pour voir les dernières nouvelles sur l’épidémie de Covid-19.