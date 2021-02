[The stream is slated to start at 11:30 a.m. ET. Please refresh the page if you do not see a player above at that time.]

Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, doit tenir un point de presse lundi sur la pandémie de coronavirus alors que l’État continue de faire avancer ses efforts de vaccination et de réouverture des entreprises.

Les hôpitaux de l’État ont jusqu’à la fin de la semaine avant que Cuomo ne transfère les doses de vaccin inutilisées des installations aux services de santé locaux, qui peuvent commencer à vacciner les personnes souffrant de certains problèmes de santé sous-jacents, a déclaré vendredi le gouverneur. Cuomo a publié une liste de 15 soi-disant comorbidités qui remplissent les conditions d’éligibilité pour un vaccin, y compris le cancer, l’insuffisance cardiaque, l’obésité sévère, la grossesse et le diabète, entre autres.

Le 14 février, les restaurants de la ville de New York seront autorisés à rouvrir leurs sections de restauration intérieures avec une capacité limitée pour la première fois depuis la mi-décembre. Certains experts de l’industrie craignent que la capacité de 25% de restauration à l’intérieur ne soit pas suffisante pour que les restaurants restent à flot.

New York rapporte en moyenne 8616 cas de Covid-19 par jour, soit une baisse de plus de 28% par rapport à il y a une semaine, selon une analyse CNBC des données compilées par l’Université Johns Hopkins.

