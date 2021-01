[The stream is slated to start at 12:00 p.m. ET. Please refresh the page if you do not see a player above at that time.]

Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, doit tenir un point de presse vendredi sur la pandémie de coronavirus alors que l’État continue de faire avancer ses efforts de vaccination.

Jeudi, le bureau du gouverneur démocrate a déclaré que les sites de distribution de vaccins avaient administré 93% des premières doses de vaccin Covid-19 qu’ils avaient reçues et 91% des première et deuxième doses. Les deux médicaments de Pfizer et Moderna nécessitent deux doses espacées de plusieurs semaines.

Cuomo a déclaré que l’État avait augmenté le nombre de tirs qu’il était capable de donner en une journée, mais maintenant les responsables craignent de manquer de tirs si le gouvernement fédéral n’envoie pas plus.

«Nous nous efforçons d’administrer le vaccin le plus rapidement possible tout en faisant tout ce que nous pouvons pour réduire le taux d’infection. Nous avons fait des progrès sur les deux fronts depuis la flambée post-vacances, mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir avant d’atteindre la lumière la fin du tunnel », a déclaré Cuomo dans un communiqué.

