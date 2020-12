La démocrate Lindsey Boylan a affirmé que le gouverneur de New York Cuomo l’avait «harcelée sexuellement» pendant des années alors qu’elle travaillait dans son administration, un environnement de travail qu’elle avait précédemment décrit comme «au-delà du toxique».

«Oui, @NYGovCuomo m’a harcelée sexuellement pendant des années. Beaucoup l’ont vu et regardé. » Boylan, qui se présente à la présidence de l’arrondissement de Manhattan en 2021, a écrit dimanche dans l’un d’une série de tweets.

«Je ne pouvais jamais prévoir à quoi m’attendre: serais-je grillé sur mon travail (qui était très bon) ou harcelé à cause de mon apparence. Ou serait-ce les deux dans la même conversation? C’était comme ça pendant des années, » elle a dit.

Boylan a travaillé pour Cuomo de mars 2015 à octobre 2018 dans divers rôles, notamment celui de secrétaire adjoint au développement économique, de chef de cabinet et de vice-président exécutif d’Empire State Development.

Boylan, un démocrate, a ajouté qu’elle « Sait » elle n’est pas la seule femme à subir des abus sous Cuomo.

Ne pas savoir à quoi s’attendre quelle est la partie la plus bouleversante à part savoir que personne ne ferait une putain de chose même quand ils la voyaient. Personne. Et je * sais * que je ne suis pas la seule femme. – Lindsey Boylan (@LindseyBoylan) 13 décembre 2020

«Je déteste que certains hommes, comme @NYGovCuomo, abusent de leur pouvoir» elle a tweeté.

La position de Cuomo, a-t-elle poursuivi, a rendu difficile pour elle et les autres de s’exprimer.

C’est là l’une des millions de raisons pour lesquelles les femmes ne parlent pas du harcèlement sexuel. Harcèlement sexuel sur le lieu de travail de la part d’une personne puissante comme son patron. Le gouverneur. – Lindsey Boylan (@LindseyBoylan) 13 décembre 2020

Boylan a précédemment décrit l’environnement de travail dans l’administration de Cuomo comme «Au-delà du toxique» et a affirmé qu’elle était en thérapie à cause de cela.

Alors que le gouverneur de New York a été applaudi par diverses célébrités et dans des interviews dans les médias pour son leadership pendant la pandémie, il est également devenu une figure très controversée pour un certain nombre de raisons.

Une décision précoce de forcer les maisons de retraite à accepter des cas positifs de Covid-19 a conduit à des milliers de morts, selon les critiques, et la décision du gouverneur d’écrire et de publier un livre sur son leadership alors que son état reste sous certaines des ordonnances de verrouillage les plus strictes en le pays est devenu un point commun de critique.

Malgré cela, cependant, Cuomo reste populaire parmi de nombreux membres de son parti et aurait même été l’un des pionniers du poste de procureur général dans l’administration de Joe Biden.

Boylan a averti que « Il y a moins de choses plus effrayantes » que de donner au gouverneur ce pouvoir.

«Il y a moins de choses plus effrayantes que de donner à cet homme, qui existe sans éthique, encore plus de contrôle», Elle a tweeté pendant le week-end avant de présenter son allégation de harcèlement sexuel. «J’ai vu comment il a exercé le pouvoir pendant des années. Il profite des gens, y compris moi.

Il y a moins de choses plus effrayantes que de donner à cet homme, qui existe sans éthique, encore plus de contrôle. J’ai vu comment il a exercé le pouvoir pendant des années. Il profite des gens, dont moi. J’espère@Joe Biden&@KamalaHarrisne fais pas ça. https://t.co/cXxHuN8qNa – Lindsey Boylan (@LindseyBoylan) 12 décembre 2020

Le gouverneur Cuomo n’a pas encore répondu aux allégations de harcèlement sexuel de Boylan.

