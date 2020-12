[The stream is slated to start at 11:30 a.m. ET. Please refresh the page if you do not see a player above at that time.]

Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, doit tenir un point de presse mercredi sur les plans de distribution du vaccin Covid-19 alors que la menace d’un autre arrêt économique menace l’État.

La semaine dernière, Cuomo et le maire de la ville de New York, Bill de Blasio, ont noté que l’État pourrait fermer des entreprises non essentielles dans certaines régions en janvier. Pendant des semaines, Cuomo a déclaré qu’il mettrait en œuvre davantage de restrictions dans les parties de l’État où les hôpitaux sont débordés au point qu’ils ne peuvent pas prendre soin de chaque patient.

Mais il a noté qu’il appartient aux habitants de New York de suivre les précautions de santé publique pour limiter la propagation du coronavirus et éviter un arrêt.

« Bien sûr, un arrêt en janvier est possible », a déclaré Cuomo la semaine dernière. «Mais il y a un gros mais,» dit-il, épelant le mot une lettre à la fois «MAIS».

– CNBC Noah Higgins-Dunn contribué à ce rapport.

Lisez les mises à jour en direct de CNBC pour voir les dernières nouvelles sur l’épidémie de Covid-19.