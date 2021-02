Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, fait face à de nouvelles allégations de harcèlement sexuel

Le gouverneur de l’État de New York, Andrew Cuomo, tient une annonce quotidienne aux médias. | Lev Radin / Pacific Press / LightRocket / Getty Images

Les allégations font suite à d’autres accusations troublantes contre le gouverneur.

Deux anciens collaborateurs du gouverneur de New York, Andrew Cuomo, ont récemment accusé le gouverneur de harcèlement sexuel et d’inconduite, créant un nouvel examen minutieux d’un dirigeant déjà confronté à des questions sur le nombre de décès dans la maison de retraite Covid-19 de New York.

Samedi, le New York Times a rapporté que Charlotte Bennett, 25 ans, affirme que le gouverneur l’a harcelée à plusieurs reprises avec des questions sur sa vie personnelle, lui demandant si elle avait déjà été avec un homme plus âgé et lui disant qu’il était ouvert relations avec des femmes aussi jeunes que 22 ans lors d’une rencontre individuelle en mai dernier.

Le rapport inquiétant du Times comprend un certain nombre de détails troublants, comme Bennett disant au gouverneur qu’elle avait joué au football contre sa fille avant de lui demander plus tard si elle coucherait avec des hommes plus âgés, ou le gouverneur remarquant qu’elle devrait se faire tatouer. lui, elle envisageait de se mettre sur son derrière pour que ça ne se voit pas quand elle portait des jupes ou des robes.

Bien que Bennett ait clairement indiqué qu’aucun contact physique n’avait eu lieu, elle a ensuite envoyé un texto à un ami pour lui dire que la conversation «était comme la plus explicite possible», dans un message texte revu par le Times.

Après avoir signalé l’incident au personnel de Cuomo, Bennett a été transférée de son poste de travail dans l’équipe Covid-19 du gouverneur à un nouvel emploi en tant qu’assistante en politique de santé dans un bureau de l’autre côté de la capitale de l’État.

Le bureau de Cuomo a nié tout acte répréhensible envers Bennett, déclarant au Times dans un communiqué qu’il croyait avoir agi en tant que mentor. Selon sa déclaration, Cuomo a déclaré qu’il «n’avait jamais fait d’avances envers Mme Bennett, et je n’avais jamais l’intention d’agir d’une manière inappropriée», bien qu’il n’ait pas nié avoir posé des questions personnelles à Bennett.

L’accusation fait suite à une allégation similaire faite jeudi, lorsque L’ancien fonctionnaire du gouvernement de l’État, Lindsey Boylan, actuellement candidat à la présidence de l’arrondissement de Manhattan, a publié un essai sur Medium décrivant des mois d’attention indésirable et inappropriée de Cuomo entre 2016 et 2018, aboutissant à un baiser non sollicité et indésirable dans le bureau du gouverneur à New York à New York. 2018.

Boylan a déclaré qu’elle avait subi une série d’ouvertures inquiétantes de la part du gouverneur, y compris des communications entre le personnel du gouverneur et son patron lui demandant où elle se trouvait lors d’événements auxquels le gouverneur assisterait, et un e-mail du personnel du gouverneur relayant un message de Cuomo comparant les regards de Boylan à celui de Lisa Shields, une femme dite être son ancienne petite amie.

«Stephanie Benton, directrice des bureaux du gouverneur, m’a dit dans un courriel du 14 décembre 2016 que le gouverneur avait suggéré que je cherche des images de Lisa Shields – son ancienne petite amie selon la rumeur – parce que ‘nous pourrions être sœurs’ et j’étais ‘mieux à la recherche de soeur », écrivit Boylan. «Le gouverneur a commencé à m’appeler« Lisa »devant des collègues. C’était dégradant.

Boylan dit qu’elle a été convoquée au bureau de Cuomo un soir de décembre 2016. Une fois seule avec Boylan, le gouverneur a souri et lui a montré une boîte de cigares que lui avait donnée l’ancien président Bill Clinton, qu’elle considérait comme une référence à sa liaison avec Monica Lewinksy.

«Le gouverneur a dû ressentir ma peur parce qu’il m’a finalement laissé sortir du bureau», a écrit Boylan. «J’ai essayé de rationaliser cet incident dans ma tête. Au moins, il ne m’a pas touché. Cela m’a fait me sentir plus en sécurité.

À partir de ce moment, Boylan affirme que le harcèlement est devenu plus implacable – même si elle a délibérément gardé le gouverneur à distance – et a abouti à un baiser soudain et complètement importun sur les lèvres un jour de 2018 alors qu’elle tentait de quitter le bureau de Cuomo. «J’étais sous le choc, mais j’ai continué à marcher», a écrit Boylan. Boylan dit qu’elle a finalement quitté le gouvernement de l’État afin d’échapper à l’attention indésirable du gouverneur.

« Mme. Les allégations de comportement inapproprié de Boylan sont tout simplement fausses », a déclaré Caitlin Girouard, l’attachée de presse du gouverneur.

Cuomo a ouvert une enquête – mais les critiques s’inquiètent de son indépendance

Le gouverneur a appelé à une enquête indépendante sur les allégations de Bennett, demandant au public de réserver son jugement jusqu’à ce que l’enquête puisse être conclue.

Un précédent récent dans l’État de New York est que le gouverneur s’en remette au procureur général de l’État qui nommera son propre enquêteur indépendant sur les actions du gouverneur; Cependant, cette fois, Cuomo a décidé de nommer lui-même un enquêteur – l’ancien juge fédéral de Manhattan et Barbara Jones nommée par Clinton -, s’ouvrant aux critiques même de ses propres alliés.

Certains critiques se sont demandé si Jones pouvait être impartiale, notant qu’elle était directement liée à l’ancien conseiller de Cuomo Steve Cohen par le biais de son emploi chez Zuckerman Spaeder LLP, qu’elle a rejoint en 2013. Plus généralement, cependant, des responsables – y compris un certain nombre de démocrates – ont se demande si une personne sélectionnée par Cuomo peut mener une enquête véritablement indépendante.

Le représentant Jerry Nadler (D-NY) a publié samedi une déclaration demandant à Cuomo de renvoyer l’enquête au procureur général de l’État. «Comme c’est devenu la pratique courante dans l’État de New York lorsque les allégations concernent directement l’exécutif, le gouverneur Cuomo devrait renvoyer l’affaire au procureur général, qui devrait à son tour nommer un enquêteur indépendant», lit-on dans la déclaration de Nadler.

Ma déclaration sur les allégations de harcèlement sexuel par le Gouverneur Cuomo: pic.twitter.com/3aIniWFzJ0 – Représentant Nadler (@RepJerryNadler) 28 février 2021

Nadler a été rejoint par plusieurs autres législateurs démocrates de New York, y compris des représentants. Alexandrie Ocasio-Cortez et Kathleen Rice, ainsi que des fonctionnaires à la législature de l’État, comme le président du comité d’enquête du Sénat de l’État, James Skoufis, qui a également appelé à une enquête indépendante. Tout comme le lieutenant-gouverneur Kathy Hochul, qui a déclaré: «Tout le monde mérite que sa voix soit entendue et prise au sérieux.»

Certains républicains de l’État, comme l’alliée de Trump, la représentante Elise Stefanik (R-NY) sont allés plus loin, appelant à la démission immédiate de Cuomo.

Ma déclaration sur l’histoire du New York Times sur la victime de harcèlement sexuel du gouverneur Cuomo pic.twitter.com/E8JhktPZpL – Elise Stefanik (@EliseStefanik) 28 février 2021

Les allégations continuent un mois de scandales Cuomo

Cuomo est déjà critiqué pour avoir sous-estimé les décès dans les maisons de soins infirmiers liés à Covid-19 dans les statistiques officielles – et plus tard pour l’avoir couvert. Et un législateur de New York a déclaré que Cuomo l’avait appelé pour le menacer de représailles s’il n’acceptait pas la tentative de dissimulation. Les allégations de harcèlement sexuel placent Cuomo sur une glace politique encore plus mince.

Lorsqu’il a été confronté pour la première fois aux accusations selon lesquelles l’État sous-estimait les décès dans les maisons de soins infirmiers, le gouverneur a expliqué que l’État ne comptait pas les patients des maisons de soins infirmiers décédés dans un hôpital dans les statistiques officielles pour éviter un «double comptage». Mais un assistant aurait déclaré aux législateurs des États que la vraie raison était d’éviter de donner à l’ancien président Donald Trump du fourrage pour attaquer Cuomo et d’autres démocrates. Avec curiosité, New York était le seul des États américains à compter les décès dans les foyers de soins de cette manière.

«Il est difficile de comparer les données au niveau des États, mais New York est le seul État qui a explicitement déclaré exclure les décès dans les hôpitaux», a déclaré Priya Chidambaram, analyste politique principale à la Kaiser Family Foundation, une organisation de recherche à but non lucratif. Nouvelles à la mi-février.

En raison de cette approche, il y avait un sous-dénombrement profond dans les statistiques officielles des décès dans les foyers de soins. L’État avait précédemment affirmé que 8 500 patients des maisons de soins infirmiers étaient décédés de Covid-19; cependant, après avoir pris en compte les décès à l’hôpital, ce nombre a presque doublé pour atteindre 15 000. Cela ferait de New York l’État avec le plus grand nombre de décès dans les maisons de retraite Covid du pays.

Cuomo a tenté de détourner les critiques sur le scandale. Tout en admettant que la gestion par son administration des données de Covid-19 a créé un vide «rempli de scepticisme, de cynisme et de théories du complot qui ont aggravé la confusion», il a également affirmé qu’il essayait seulement de suivre les directives fédérales des foyers de soins à la temps.

Mais cette explication a échoué avec certains démocrates de l’État, comme le maire de New York et le critique de Cuomo, Bill de Blasio. «Je n’ai pas parlé à [Cuomo]. Je n’accepte pas son explication », a déclaré de Blasio lors d’une conférence de presse à la mi-février. «Il doit y avoir une enquête complète … nous devons obtenir toute la vérité et nous assurer que rien de tel ne se reproduira plus jamais.

Cet appel a été répondu, et une enquête fédérale a maintenant été lancée sur la question.