Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, est accusé d’avoir menacé avec colère un critique vocal. Il le nie.

ALBANY, NY – Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, s’est lancé mercredi dans une critique virulente contre l’un des critiques les plus virulents de sa politique sur les maisons de retraite COVID-19, un membre de l’Assemblée de l’État qui affirme que le gouverneur a menacé de le «détruire» lors d’un appel téléphonique privé .

Lors d’une conférence téléphonique avec des journalistes, Cuomo, un démocrate, a prononcé une longue et ciblée réprimande du député Ron Kim, également démocrate, allant jusqu’à suggérer que le législateur a un «racket continu» dans lequel les contributions de la campagne influencent ses positions sur la politique de l’État .

Au moment de l’appel, Cuomo a déclaré que sa critique de Kim était en réponse au législateur faisant circuler une lettre qui accuse le gouverneur de s’être engagé dans une obstruction à la justice en retenant le véritable nombre de morts du COVID-19 dans les maisons de retraite pendant des mois.

Mais peu de temps après la fin de l’appel est venue une autre explication potentielle: dans un rapport de CNN, Kim a accusé Cuomo d’avoir appelé la semaine dernière et suggérant qu’il pourrait « détruire » le législateur.

Les va-et-vient hostiles ont marqué le dernier développement dans une période turbulente pour Cuomo, qui fait face à des appels à une enquête après que sa principale assistante, Melissa DeRosa, ait déclaré aux législateurs la semaine dernière que l’État avait « suspendu » la publication de certains COVID-19 données sur les maisons de retraite après avoir reçu une enquête du ministère américain de la Justice l’année dernière.

Le ministère américain de la Justice a examiné le groupe de travail du gouverneur sur les coronavirus et a tenté de déterminer si l’État avait intentionnellement manipulé les données concernant les décès dans les maisons de retraite, ont déclaré deux personnes proches du dossier à l’Associated Press.

Le Times Union of Albany a rapporté pour la première fois mercredi que les procureurs du bureau du procureur américain à Brooklyn s’étaient également impliqués dans une enquête.

La réprimande en colère de Cuomo est intervenue deux jours après avoir pris un ton plus calme et plus contrit, défendant la gestion par son administration du coronavirus dans les maisons de retraite médicalisées tout en reconnaissant qu’il aurait dû mieux prioriser la publication de données et d’informations publiques.

Mercredi, Cuomo était en pleine riposte, suggérant à nouveau que la critique de sa politique – en particulier une ordonnance du ministère de la Santé du 25 mars empêchant les maisons de soins infirmiers de rejeter l’admission de résidents sur la seule base d’un test COVID-19 positif – est politiquement motivée par les républicains.

Cuomo a gardé ses critiques les plus féroces à l’égard de Kim, qui a appelé à plusieurs reprises et publiquement Cuomo pour ses performances dans une maison de retraite, notamment en retenant le nombre de résidents décédés du COVID-19 après avoir été transférés dans des hôpitaux jusqu’au 28 janvier.

«Mon bureau, plus que moi, a eu une relation longue et hostile avec Ron Kim», a déclaré Cuomo avant de citer un article du New York Times selon lequel Kim avait reçu des contributions à la campagne de propriétaires de salons de manucure à peu près au moment où il avait inversé sa position sur un projet de loi qui leur imposait des restrictions plus sévères.

« L’euphémisme est payant pour jouer et je crois que M. Kim a agi de manière contraire à l’éthique, voire illégalement, dans ce domaine », a déclaré Cuomo.

Un appel téléphonique en colère a suivi une fuite de la réunion

Au moment de la conférence téléphonique de Cuomo mercredi, CNN avait déjà contacté le bureau de Cuomo au sujet du récit par Kim d’un appel téléphonique entre les deux hommes jeudi dernier, selon le rapport du média.

L’appel téléphonique est intervenu un jour après l’appel privé Zoom le 17 février entre les législateurs de l’État et les membres du bureau de Cuomo, dans lequel DeRosa a suggéré à l’État de « suspendre » un effort pour collecter des données et des informations – y compris le bilan complet des décès dans les maisons de soins infirmiers, qui maintenant dépasse 13 000 – pour les législateurs des États après que le DOJ a commencé à demander des informations sur les maisons de retraite.

Lors de la réunion, DeRosa a suggéré que l’administration de Cuomo « se soit » gelée « en partie parce qu’elle craignait que » ce que nous commençons à dire ne soit utilisé contre nous « par le DOJ de l’ancien président Donald Trump, selon une transcription partielle publiée par le bureau du gouverneur après le New York. Post a obtenu un enregistrement audio.

Kim, qui était en appel avec le bureau de Cuomo, a critiqué les commentaires de DeRosa dans le rapport original du Post, publié le 18 février.

Cela a suscité un appel de Cuomo, qui, selon Kim, menaçait, avec Cuomo suggérant qu’il pouvait «détruire» Kim et que Kim n’avait pas vu sa «colère».

« Le gouverneur Cuomo m’a appelé directement jeudi pour menacer ma carrière si je ne couvrais pas Melissa [DeRosa] et ce qu’elle a dit, « Kim a dit, selon CNN. » Il a essayé de me faire pression pour que je fasse une déclaration, et ce fut une expérience très traumatisante. «

Cuomo et Kim proposent des comptes différents

Le récit de Cuomo de son appel téléphonique avec Kim était différent, et son bureau a nié que Cuomo ait menacé de le «détruire».

Dans un communiqué mercredi, le conseiller principal de Cuomo, Rich Azzopardi, a déclaré qu’il était dans la salle et avait entendu l’appel de Cuomo avec Kim. Azzopardi a accusé Kim de «mentir».

« A aucun moment, personne n’a menacé de » détruire « quiconque avec sa » colère « ni de se livrer à une » dissimulation « », a déclaré Azzopardi. « C’est au-delà des pâles et fait malheureusement partie d’un modèle de mensonges de plusieurs années par M. Kim contre cette administration. »

Le gouverneur a déclaré avoir appelé Kim parce que les commentaires des législateurs dans le Post ne correspondaient pas à ce que le législateur avait déclaré lors de la réunion avec les responsables de l’administration de Cuomo la veille, ce que Cuomo a qualifié de positif.

« Je l’ai appelé et j’ai dit que je ne comprenais pas », a déclaré Cuomo mercredi. « Vous avez dit des choses positives lors d’une réunion et ensuite vous avez dit des choses négatives au Post. »

Cuomo a déclaré que Kim affirmait avoir été « mal cité », ce à quoi Cuomo l’a exhorté à publier une déclaration le disant.

«Il n’y a rien à enquêter»:Cuomo défend la gestion du COVID par NY dans les maisons de retraite

Kim nie que le Post l’ait mal cité, bien qu’il ait déclaré au New York Times qu’il avait essayé d’obtenir du Post de retirer ses citations avant de recevoir l’appel du gouverneur. Il a déclaré au Times que Cuomo avait par la suite tenté de le faire pression pour qu’il publie une déclaration qui disait essentiellement qu’il avait mal compris les commentaires de DeRosa.

«En gros, j’ai vu un crime et il me demande de dire que je n’ai pas vu ce crime», a déclaré Kim au Times. «J’ai entendu ce que j’ai entendu et je ne peux pas mentir.

Après l’appel médiatique de Cuomo mercredi, Kim a publié une déclaration disant que les législateurs de l’État ont « le devoir de découvrir la vérité derrière les décès des maisons de retraite et les explications du gouverneur ne s’additionnent pas ».

« Le gouverneur peut me salir tout ce qu’il veut dans un effort pour nous distraire de sa gestion mortellement incompétente », a déclaré Kim dans son communiqué. « Mais ces faits ne disparaissent pas parce qu’ils sont les faits – des faits inacceptables qui le tiennent responsable. »

Azzopardi a déclaré que l’équipe de Cuomo n’avait menacé aucun législateur.

« Pour être clair, ni le gouverneur ni ses collaborateurs n’ont menacé de législateurs et en fait, la réunion en (question) a été jugée positive par ceux qui y ont participé », a-t-il déclaré.

Jon Campbell est un journaliste du gouvernement de l’État de New York pour le réseau USA TODAY. Il peut être contacté à [email protected] ou sur Twitter à @JonCampbellGAN.

Contribuer: The Associated Press