Le gouverneur de New York Andrew Cuomo déclare une urgence en cas de catastrophe suite à la flambée de violence armée et cible les fabricants

Le gouverneur de NEW York, Andrew Cuomo, a déclaré une urgence en cas de catastrophe suite à une flambée de violence armée dans l’État et cible les fabricants.

Le décret de Cuomo est le premier du genre dans le pays et permettra à l’État de transférer de l’argent et des ressources aux communautés de New York afin qu’elles puissent commencer à lutter immédiatement contre la violence armée.

Cuomo a déclaré une urgence en cas de catastrophe suite à la recrudescence de la violence armée à New York Crédit : Reuters

La ville de New York a connu une forte augmentation de la violence armée depuis le début de la pandémie Crédit: Échec au crime NYPD

Dans une annonce faite au John Jay College of Criminal Justice à Manhattan, Cuomo a annoncé mardi les détails d’un plan pour lutter contre la violence.

Le plan se concentrera sur sept domaines clés : traiter la violence armée comme une urgence de santé publique, cibler les points chauds, engagement positif pour les jeunes à risque, briser le cycle de l’escalade de la violence, retirer les armes illégales des rues, tenir les armes à l’écart des personnes dangereuses. , et reconstruire une relation police-communauté.

« Si vous regardez les chiffres récents, plus de personnes meurent maintenant de la violence armée et du crime que Covid », a déclaré Cuomo.

« C’est un problème national, mais quelqu’un doit intervenir et s’attaquer à ce problème car notre avenir en dépend.

« Tout comme nous l’avons fait avec Covid, New York va à nouveau diriger la nation avec une approche globale pour combattre et prévenir la violence armée », a poursuivi le gouverneur.

La police enquête après une fusillade à Brooklyn le 23 juin Crédit : Getty Images – Getty

Cuomo a parlé de traiter la recrudescence de la violence armée comme une urgence de santé publique Crédit : Getty

« Et notre première étape consiste à reconnaître le problème avec une première catastrophe d’urgence au pays sur la violence armée. »

Depuis que la pandémie a frappé pour la première fois au printemps 2020, les fusillades à New York ont ​​explosé.

Du premier semestre 2021 au 4 juillet, 886 personnes ont été abattues dans la ville, selon les statistiques de la police.

Le nombre de fusillades est le plus élevé depuis près de 20 ans.

Au total, 51 personnes ont été abattues dans l’État de New York au cours du seul week-end du 4 juillet.

Le plan de Cuomo consiste à investir environ 76 millions de dollars dans des programmes d’intervention et de prévention visant à offrir aux jeunes à risque des opportunités, comme des emplois d’été et des activités communautaires.

Le plan implique également la création d’une nouvelle unité d’interdiction du trafic d’armes à feu de la police d’État, qui s’efforcera d’arrêter le flux d’armes illégales dans l’État.

New York tentera également d’améliorer les relations entre la police et les communautés qu’elle dessert grâce à un partenariat avec le John Jay College.

L’État lance un portail des plans de réforme de la police à l’échelle de l’État afin que différents départements puissent collaborer et apprendre les uns des autres.