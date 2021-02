Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, critiqué pour ne pas avoir cédé le contrôle de l’enquête sur le harcèlement sexuel

ALBANY, NY – Confronté à des allégations détaillées de harcèlement sexuel de la part de deux anciens collaborateurs, le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a continué dimanche de s’opposer à renvoyer l’affaire directement au procureur général de l’État pour enquête malgré les nombreux appels de hauts responsables de l’État et des législateurs fédéraux.

Cuomo, un démocrate, a fait face à des appels de plus en plus fréquents de la part d’élus des deux partis pour qu’ils acquiescent à une enquête véritablement indépendante après que deux femmes aient rendu public des allégations selon lesquelles il les avait harcelées – et dans un cas, livré un baiser sur les lèvres sans consentement – sous son employer.

Mais samedi, Cuomo a choisi de rompre avec le précédent récent, refusant de renvoyer l’affaire directement au procureur général de l’État Letitia James et de la diriger à la place vers l’ancienne juge de district américaine Barbara Jones, ancienne associée d’un cabinet d’avocats qui comprenait l’un des plus proches du gouverneur. conseillers.

Dimanche, Cuomo a abandonné son plan pour Jones d’enquêter au milieu de critiques féroces.

Mais il a toujours refusé de céder le contrôle total, établissant à la place un plan pour James (qui est élu indépendamment) et la juge en chef Janet DiFiore (que Cuomo a nommée) pour sélectionner conjointement un avocat privé sans affiliation politique pour enquêter.

« Nous avions sélectionné l’ancienne juge fédérale Barbara Jones, avec un bilan remarquable en matière de qualifications et d’intégrité, mais nous voulons éviter même la perception d’un manque d’indépendance ou de déduction de la politique », a déclaré l’avocate spéciale de Cuomo, Beth Garvey, dans un communiqué.

James, cependant, avait d’autres idées: moins d’une minute après que le bureau de Cuomo ait présenté son dernier plan, James a publié une déclaration appelant le gouverneur à renvoyer l’affaire directement à son bureau – sans l’implication de DiFiore.

« Il doit y avoir une enquête véritablement indépendante pour examiner en profondeur ces allégations troublantes contre le gouverneur, et je suis prêt à superviser cette enquête et à faire toutes les nominations nécessaires », a déclaré James.

AG veut un renvoi en vertu de la loi de l’État

En vertu de la loi de l’État, le gouverneur de New York a le pouvoir de renvoyer les questions de «paix publique, de sécurité publique et de justice publique» au procureur général pour enquête «chaque fois que, selon son jugement, l’intérêt public l’exige».

Le procureur général aurait alors la possibilité de nommer des enquêteurs et d’embaucher du personnel pour entreprendre l’enquête, ainsi qu’un pouvoir d’assignation obligeant les gens à coopérer.

Sans le renvoi, James ne pourrait pas faire un examen complet.

En refusant de renvoyer l’affaire à James, Cuomo adopte une approche différente de celle de son prédécesseur, le gouverneur David Paterson, qui avait chargé le procureur général en 2010 d’enquêter sur un scandale de violence domestique au sein du bureau du gouverneur. Le gouverneur Eliot Spitzer a également fait l’objet d’une enquête du procureur général en 2007.

Et personne ne saurait mieux connaître les paramètres juridiques que Cuomo: il était procureur général au moment des deux enquêtes précédentes.

Les législateurs des États et des gouvernements fédéraux des deux parties ont immédiatement exprimé leur inquiétude quant à la décision de Cuomo samedi de renvoyer l’affaire de harcèlement sexuel à Jones, certains se demandant si Cuomo, un démocrate, donnerait à l’ancien juge une indépendance totale pour suivre où les faits peuvent mener.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré dimanche sur « l’état de l’Union » de CNN qu’il « devrait y avoir un examen indépendant de ces allégations » et elle a déclaré que c’était « certainement quelque chose » que le président Joe Biden soutient et veut voir « aller de l’avant comme Aussi vite que possible. »

« Comme c’est devenu la pratique courante dans l’État de New York lorsque les allégations concernent directement l’exécutif, le Gouverneur Cuomo devrait renvoyer l’affaire au procureur général, qui devrait à son tour nommer un enquêteur indépendant ». Nadler a déclaré dans un communiqué.

La représentante Alexandria Ocasio-Cortez, DN.Y., s’est jointe aux appels à une enquête indépendante dimanche, en tweetant qu’elle ne devrait pas être « dirigée par une personne choisie par le gouverneur, mais par le bureau du procureur général ».

Le nouveau plan de Cuomo dimanche était peu susceptible d’apaiser ces inquiétudes: DiFiore, l’ancien procureur du comté de Westchester, a été nommée à son puissant poste par Cuomo en 2015 et les deux sont des alliés politiques de longue date.

Il y a aussi une préoccupation constitutionnelle: si Cuomo devait faire face à la mise en accusation, comme certains législateurs l’ont demandé, la cour de mise en accusation serait composée du Sénat de l’État et de la Cour d’appel, y compris DiFiore.

Lucian Chalfen, porte-parole de DiFiore, a déclaré que le juge en chef avait accepté de participer à la sélection d’un enquêteur.

« À la demande du bureau du gouverneur, le juge en chef DiFiore a accepté de travailler avec le procureur général James pour sélectionner une personne pour mener une enquête indépendante et faire rapport sur les récentes plaintes concernant le gouverneur », a déclaré Chalfen dans un communiqué.

Cuomo face à deux scandales à la fois

Cuomo a été impliqué dans un scandale sur deux fronts ces dernières semaines.

Son administration fait face à une enquête fédérale pour sa gestion du COVID-19 dans les maisons de soins infirmiers, qui a été lancée après que la principale aide Melissa DeRosa a reconnu avoir retenu des données clés sur les décès et des informations des législateurs et du public après avoir reçu une enquête du ministère américain de la Justice en dernier an.

Cuomo a également été accusé de harcèlement sexuel par deux anciens collaborateurs, Lindsey Boylan et Charlotte Bennett.

Boylan a écrit un essai mercredi affirmant que Cuomo lui avait fait des commentaires inappropriés et l’avait une fois embrassée sur les lèvres sans son consentement alors qu’elle travaillait pour son administration de 2016 à 2018.

Dans un article publié samedi, Bennett a déclaré au New York Times que le gouverneur lui avait posé des questions suggestives et croisées sur ses relations amoureuses et ses préférences l’année dernière, alors que l’État était au milieu de sa réponse à la pandémie.

Cuomo, dans un communiqué publié samedi soir, a déclaré qu’il n’avait « jamais fait d’avances envers Mme Bennett et que je n’avais jamais l’intention d’agir d’une manière inappropriée ». Son attaché de presse avait précédemment publié un démenti général des affirmations de Boylan.

« Je demande à tous les New-Yorkais d’attendre les conclusions de l’examen afin de connaître les faits avant de porter des jugements », a déclaré Cuomo. « Je n’aurai aucun autre commentaire jusqu’à ce que l’examen soit terminé. »

Les législateurs veulent un examen plus indépendant

Lorsque Cuomo a fait sa première annonce samedi, les législateurs ont immédiatement commencé à remettre en question l’indépendance de l’examen de Jones, notant qu’elle avait déjà été associée au cabinet d’avocats de New York Zuckerman Spaeder en même temps que Steven Cohen, l’ancien assistant principal de Cuomo et l’un de ses plus des confidents de confiance.

Stewart-Cousins, le leader du Sénat de l’État, a appelé à l’ouverture immédiate d’une « enquête véritablement indépendante ». Son porte-parole, Mike Murphy, a déclaré que le choix de Cuomo de Jones ne répondait pas à cette exigence.

«Le bureau du procureur général devrait s’en occuper», a écrit Murphy dans un courriel.

Heastie, le président de l’Assemblée nationale, a également publié une déclaration appelant à une « enquête véritablement indépendante ». Son porte-parole, Mike Whyland, a déclaré que le procureur général devrait choisir qui fait le travail.

«Le Président estime que le procureur général devrait prendre rendez-vous pour s’assurer qu’il s’agit d’une enquête véritablement indépendante», a écrit Whyland dans un courriel.

Le chef de la minorité au Sénat, Rob Ortt, du R-North Tonawanda, comté de Niagara, a également appelé à la participation du procureur général.

« La revue suggérée par quelqu’un trié sur le volet par le gouverneur lui-même est une idée scandaleuse et totalement inacceptable », a déclaré Ortt dans un communiqué. « Nous avons besoin d’une enquête véritablement indépendante, c’est pourquoi je continue d’appuyer les appels de mes collègues pour un procureur spécial nommé par le procureur général. »

D’autres, y compris la sénatrice d’État Alessandra Biaggi, D-Pelham, comté de Westchester, ont appelé à la démission de Cuomo.

Biaggi, qui a déjà travaillé comme avocat dans le bureau de Cuomo, fait partie d’une vague de législateurs plus jeunes et progressistes qui peuplent de plus en plus les couloirs du Capitole de l’État, dont beaucoup ont montré une volonté de critiquer le puissant gouverneur.

« Bien qu’une enquête véritablement indépendante puisse révéler plus de preuves ou d’exemples d’abus, les détails existants me suffisent pour tirer ma conclusion », a déclaré Biaggi dans un communiqué.

« En tant que New-Yorkais, législateur, président du Comité sénatorial d’éthique et de gouvernance interne et survivant d’abus sexuels, j’appelle le Gouverneur Cuomo à démissionner. »

Cuomo avait été référé comme AG

Dans sa déclaration de dimanche, James a appelé à un renvoi en vertu de l’article 63-8 de la loi exécutive de l’État, qui définit la capacité du gouverneur à renvoyer des affaires au procureur général d’une manière qui cède une large autorité et un pouvoir de décision.

Un tel renvoi donnerait à James un contrôle total sur qui est sélectionné pour commencer l’enquête. Cela ne ressemble pas au plan du dimanche de Cuomo, qui limiterait James et DiFiore à sélectionner un avocat de pratique privée sans affiliation politique.

« Compte tenu de la loi de l’État, cela ne peut être accompli que par une saisine officielle du bureau du gouverneur sur la base de la loi de l’État (§ 63-8) et doit inclure le pouvoir d’assignation », a déclaré James. « J’exhorte le gouverneur à faire cette saisine immédiatement. »

Cuomo, qui est gouverneur depuis 2011, avait été chargé d’enquêter sur les gouverneurs à deux reprises au cours de son mandat de procureur général de 2007 à 2010.

En 2007, le chef de la majorité au Sénat de l’époque, Joseph Bruno, a demandé à Cuomo d’enquêter sur le rôle de Spitzer dans la diffusion d’informations sur son voyage dans l’avion d’État, appelé Troopergate. Dans les trois semaines, Cuomo a publié un rapport cinglant qui concluait que le personnel de Spitzer avait ordonné à la police d’État de conserver des registres spéciaux du voyage de Bruno.

Deux ans et demi plus tard, Paterson a demandé à Cuomo d’enquêter après que le gouverneur de l’époque et ses conseillers aient été interrogés sur leurs actions après qu’un assistant, David Johnson, ait été accusé de violence domestique.

AG est élu indépendamment à New York

James, le procureur général, avait été considéré comme un allié politique de Cuomo, qui a approuvé sa candidature au poste en 2018.

Mais James a récemment fléchi son indépendance le 28 janvier, lorsqu’elle a publié un rapport sur le COVID-19 dans les maisons de soins infirmiers qui a réprimandé l’administration de Cuomo pour ne pas avoir informé le public du nombre de résidents des maisons de soins infirmiers décédés dans des hôpitaux et des soins palliatifs.

Avant le rapport, l’administration de Cuomo n’avait publié que le nombre de résidents des maisons de soins infirmiers décédés du COVID-19 dans les maisons elles-mêmes. Quelques heures après le rapport de James, le commissaire à la santé Howard Zucker a révélé qu’environ 4 000 résidents étaient également décédés dans des hôpitaux ou des centres de soins palliatifs.

Le bureau du procureur général, quant à lui, a servi de tremplin pour les futurs gouverneurs, dont Cuomo et Spitzer.

James elle-même n’a jamais exprimé publiquement son intérêt pour le poste de gouverneur, même si elle a plaisanté la semaine dernière en disant que d’autres ont qualifié AG de «gouverneur en herbe».

« Nous avons baissé la tête, ne nous concentrant pas sur la politique mais nous nous concentrons sur la loi », a déclaré James le 22 février au DealBook DC Policy Project.

Jon Campbell est un journaliste du gouvernement de l’État de New York pour le réseau USA TODAY. Suivez-le sur Twitter à @JonCampbellGAN.