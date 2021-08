Le gouverneur de New York Andrew Cuomo a harcelé sexuellement plusieurs femmes, selon le procureur général James

Le gouverneur de New York Andrew Cuomo a harcelé sexuellement plusieurs femmes, puis a exercé des représailles contre un ancien employé qui s’est plaint publiquement de sa conduite, selon un rapport explosif publié mardi par le procureur général de l’État, Letitia James.

L’enquête de plusieurs mois a conclu que Cuomo « avait harcelé sexuellement plusieurs femmes et, ce faisant, violait les lois fédérales et étatiques », a déclaré James lors d’une conférence de presse.

Le rapport de 165 pages, qui comprend des entretiens avec 179 témoins et un examen de dizaines de milliers de documents, a également déclaré que le bureau de Cuomo était criblé de peur et d’intimidation et constituait un environnement de travail hostile pour de nombreux membres du personnel.

Cuomo a harcelé sexuellement des membres de son propre personnel ainsi que d’autres employés de l’État, y compris un soldat de l’État, et des membres du public, selon le rapport.

Les résultats révèlent « une image profondément troublante, mais claire », a déclaré James, décrivant le bureau de Cuomo comme « un lieu de travail toxique ».