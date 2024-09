Le gouverneur de New York a employé un « agent » chinois – procureurs – RT World News

Linda Sun aurait utilisé sa position pour diffuser des messages pro-Pékin depuis le bureau de Kathy Hochul

L’ancien chef de cabinet adjoint de la gouverneure de New York, Kathy Hochul, a été accusé d’avoir agi en tant qu’agent secret du gouvernement chinois. L’assistante et son mari sont accusés d’avoir influencé la politique de Hochul pour servir les intérêts de Pékin, tout en blanchissant des millions de dollars au passage.

Linda Sun et son mari, Chris Hu, ont été arrêtés par des agents du FBI dans leur maison de Long Island, d’une valeur de 3,5 millions de dollars, mardi, a rapporté l’Associated Press. Le couple a comparu devant le tribunal plus tard dans l’après-midi, où Sun a été accusé d’avoir agi en tant qu’agent chinois non identifié, de fraude aux visas, de trafic d’étrangers et de complot de blanchiment d’argent, selon le bureau du procureur américain à Brooklyn.

Hu a été accusé de complot de blanchiment d’argent, ainsi que de complot en vue de commettre une fraude bancaire et d’utilisation abusive de moyens d’identification.

Sun a travaillé pendant 15 ans au sein du gouvernement démocrate de New York, occupant des postes dans l'administration de l'ancien gouverneur Andrew Cuomo avant de devenir chef de cabinet adjoint de Hochul.















Durant cette période, les procureurs affirment qu’elle a utilisé sa position pour refuser aux politiciens taïwanais l’accès à l’administration de Hochul, a modifié les messages officiels pour correspondre à la position du Parti communiste chinois (PCC) et a envoyé des lettres d’invitation non autorisées à des politiciens chinois, les obligeant à entrer illégalement aux États-Unis.

En échange, Sun aurait reçu des millions de dollars du PCC, que Hu aurait blanchis et utilisés pour acheter des propriétés à Hawaï et à New York d’une valeur de plus de 6 millions de dollars et une Ferrari 2024. La famille du couple en Chine a également reçu de l’aide pour leurs entreprises, des billets pour des événements exclusifs et des plats préparés par des chefs livrés à domicile, selon l’acte d’accusation.

Le bureau de Hochul a affirmé que Sun avait été licenciée une fois que le gouverneur avait pris connaissance de ses infractions présumées. « Nous avons mis fin à son emploi en mars 2023 après avoir découvert des preuves de mauvaise conduite, avons immédiatement signalé ses actes aux forces de l'ordre et avons aidé les forces de l'ordre tout au long de ce processus », a déclaré un porte-parole dans un communiqué à l'Associated Press.















Le gouvernement chinois n’a pas commenté ces allégations. Pékin nie généralement les accusations occidentales d’espionnage et a accusé à plusieurs reprises les politiciens américains d’utiliser de telles accusations pour « frottis » La réputation de la Chine.

Hochul n’est pas la première personnalité démocrate à être impliquée dans une affaire d’espionnage chinoise. La défunte sénatrice californienne Dianne Feinstein a employé un espion chinois présumé comme chauffeur pendant deux décennies, période durant laquelle elle a siégé à la commission sénatoriale du renseignement. Une autre agente présumée, Christine Fang, aurait couché avec deux maires démocrates et aurait réussi à obtenir des confidences de plusieurs politiciens californiens entre 2011 et 2015, dont le représentant Eric Swalwell, un ancien membre de la commission du renseignement de la Chambre des représentants qui s’est fait connaître en défendant la théorie du complot « Russiagate » contre l’ancien président Donald Trump.