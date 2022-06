Le gouverneur de Louisiane, John Bel Edwards, teste positif pour COVID-19

BATON ROUGE (AP) – Le gouverneur de Louisiane, John Bel Edwards, a été testé positif au COVID-19 vendredi, selon un communiqué de presse de son bureau.

Edwards dit qu’il n’a actuellement aucun symptôme et suivra les recommandations des Centers for Disease Control and Prevention pour les personnes qui ont été testées positives pour COVID-19 et s’isoleront pendant cinq jours.

Le démocrate est entièrement vacciné contre le COVID et à jour sur les doses de rappel recommandées, selon son bureau.

“Tout au long de la pandémie de COVID-19, j’ai pris de nombreuses précautions pour éviter d’être infecté et malade et de propager la maladie à ceux qui m’entourent, notamment en prenant les vaccins recommandés, en portant des masques et en testant régulièrement le COVID”, a déclaré Edwards dans une déclaration écrite.

Edwards a appris qu’il avait le COVID-19 à la suite d’un test de routine du coronavirus après son retour de voyage.

Le dimanche 19 juin, Edwards a effectué un voyage personnel à Carmel, en Californie, pour la conférence post-législative de la Louisiana Association for Justice, selon Shauna Sanford, sa directrice des communications. Edwards est retourné jeudi en Louisiane.

The Associated Press