Le gouverneur de l’Oregon commue les 17 condamnations à mort de l’État

SALEM, Oregon (AP) – La gouverneure de l’Oregon, Kate Brown, a annoncé mardi qu’elle commuait les peines des 17 détenus de l’État en attente d’exécution, affirmant que leur peine de mort serait transformée en prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle.

Brown, une démocrate avec moins d’un mois restant au pouvoir, a déclaré qu’elle utilisait ses pouvoirs de clémence de l’exécutif pour commuer les peines et que son ordonnance prendrait effet mercredi.

“Je pense depuis longtemps que la justice ne fait pas avancer la justice en supprimant une vie, et que l’État ne devrait pas se charger d’exécuter des gens – même si un crime terrible les a mis en prison”, a déclaré Brown dans un communiqué.

L’Oregon n’a exécuté aucun prisonnier depuis 1997. Lors de la première conférence de presse de Brown après être devenue gouverneure en 2015, elle a annoncé qu’elle maintiendrait le moratoire sur la peine de mort imposé par son prédécesseur, l’ancien gouverneur John Kitzhaber.

Jusqu’à présent, 17 personnes ont été exécutées aux États-Unis en 2022, toutes par injection létale et toutes au Texas, en Oklahoma, en Arizona, au Missouri et en Alabama, selon le Death Penalty Information Center.

Comme l’Oregon, certains autres États s’éloignent de la peine de mort.

En Californie, le gouverneur démocrate Gavin Newsom a imposé un moratoire sur les exécutions en 2019 et fermé la chambre d’exécution de l’État à San Quentin. Il y a un an, il a décidé de démanteler le plus grand couloir de la mort d’Amérique en transférant tous les détenus condamnés dans d’autres prisons en deux ans.

Dans l’Oregon, Brown est connue pour avoir exercé son pouvoir d’accorder la clémence.

Pendant la pandémie de coronavirus, Brown a accordé la clémence à près de 1 000 personnes reconnues coupables de crimes. Deux procureurs de district, ainsi que des membres de la famille des victimes d’actes criminels, ont poursuivi le gouverneur et d’autres responsables de l’État pour mettre fin aux actions de clémence. Mais la Cour d’appel de l’Oregon a statué en août qu’elle avait agi dans les limites de son autorité.

Les procureurs, en particulier, se sont opposés à la décision de Brown d’autoriser 73 personnes reconnues coupables de meurtre, d’agression, de viol et d’homicide involontaire alors qu’elles avaient moins de 18 ans à demander une libération anticipée.

Brown a noté qu’elle avait auparavant accordé des commutations “aux personnes qui ont fait preuve d’une croissance et d’une réhabilitation extraordinaires”, mais a déclaré que cette évaluation ne s’appliquait pas dans sa dernière décision.

“Cette commutation n’est basée sur aucun effort de réhabilitation de la part des condamnés à mort”, a déclaré Brown. « Au lieu de cela, cela reflète la reconnaissance que la peine de mort est immorale. C’est une punition irréversible qui ne permet pas de correction.

Le département pénitentiaire de l’Oregon a annoncé en mai 2020 qu’il supprimait progressivement son couloir de la mort et réaffectait ces détenus dans d’autres unités de logement spéciales ou des unités de population générale au pénitencier d’État de Salem et dans d’autres prisons d’État.

Une liste de détenus condamnés à mort fournie par le bureau du gouverneur comportait 17 noms.

Mais le site Web du Département des services correctionnels de l’État répertorie 21 noms. L’un de ces prisonniers, cependant, a vu sa condamnation à mort annulée par la Cour suprême de l’Oregon en 2021 parce que le crime qu’il a commis n’était plus passible de la peine de mort en vertu d’une loi de 2019.

Les responsables du bureau du gouverneur et du service correctionnel n’ont pas immédiatement répondu à une tentative de rapprochement des listes.

Andrew Selsky, l’Associated Press