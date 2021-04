Le gouverneur de l’Oklahoma, Kevin Stitt, a signé une loi qui empêche les conducteurs d’être poursuivis ou poursuivis en justice s’ils blessent ou tuent des manifestants en fuyant ce qu’ils perçoivent raisonnablement comme une menace de préjudice lors d’une émeute.

Stitt a signé le projet de loi, qui renforce également les sanctions pour les manifestants qui bloquent les voies publiques, mercredi. Mais la disposition la plus controversée est celle qui accorde aux automobilistes l’immunité de poursuites pour avoir heurté et tué ou blessé involontairement des émeutiers qui bloquent les routes et les menacent.

« Nous envoyons un message aujourd’hui dans l’Oklahoma selon lequel les émeutiers qui menacent des citoyens respectueux des lois ne seront pas tolérés », Dit Stitt. « Je reste résolument engagé à protéger le droit de chaque Premier amendement de l’Oklahoman de manifester pacifiquement, ainsi que son droit de se sentir en sécurité dans sa communauté. »

Les critiques ont suggéré que la loi donnerait aux conducteurs le feu vert pour écraser des manifestants pacifiques et affirmer qu’ils étaient en danger. Par exemple, une telle loi aurait pu fournir une couverture juridique lorsque James Fields a conduit sa voiture dans une foule de contre-manifestants lors du rassemblement Unite the Rally 2017 à Charlottesville, en Virginie, tuant Heather Heyer.

Cependant, Fields a dévalé la rue vers la foule, ce qui signifie qu’il n’était pas bloqué et ne fuyait pas. Fields a été reconnu coupable de crimes haineux fédéraux et condamné à la prison à vie.

« Donc, essentiellement, il interdit toute manifestation pacifique parce que je suis sûr que certains de ses copains font tourner leurs moteurs, » un utilisateur de Twitter a dit de Stitt.

D’autres observateurs ont déclaré que la loi aurait des conséquences inattendues, car des manifestants pro-vie et d’autres conservateurs pourraient être ciblés lors de leurs propres manifestations. D’autres encore ont pris cela comme une raison d’attaquer l’État. « Qui diable voudrait même traverser cet état ridicule et arriéré? » a demandé un intervenant. « Laissez-les se manger. »

La signature de la loi de l’Oklahoma intervient au milieu d’une série de projets de loi anti-émeute dans des États contrôlés par les républicains, tels que l’Iowa et l’Arizona, qui ont été introduits en réponse à une vague de violentes manifestations à travers les États-Unis après la mort de George Floyd en garde à vue à Minneapolis. mai dernier.

Les législateurs du Tennessee et de la Floride ont envisagé une législation prévoyant des protections pour les conducteurs similaires à celles promulguées dans l’Oklahoma, mais le projet de loi signé lundi par le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, s’est abstenu d’accorder aux automobilistes l’immunité de poursuites dans de tels cas.

La loi de Floride a fait du crime pour les manifestants de bloquer une autoroute, et elle a donné aux conducteurs qui sont arrêtés et menacés une certaine protection contre les poursuites civiles. Le projet de loi protège également les monuments et oblige les villes à obtenir l’approbation de l’État avant de réduire les budgets de la police.

Un projet de loi dans l’Indiana interdirait à quiconque est reconnu coupable de rassemblement illégal d’obtenir un emploi au gouvernement. Le Sénat dirigé par le GOP du Minnesota a un projet de loi qui interdit aux personnes reconnues coupables d’émeutes d’obtenir une aide financière soutenue par l’État, y compris des allocations de chômage et des prêts étudiants.

« Il semble que les États rouges essaient de se surpasser les uns les autres », un observateur a tweeté. « Personne n’écoute les gens. Tout le monde doit voter contre les pommes pourries, rouges ou bleues. »

Mais d’autres ont souligné que la loi de l’Oklahoma répond à une préoccupation légitime – les gens sont attaqués dans leur voiture par des foules d’émeutiers bloquant les routes. Les manifestants de Black Lives Matter ont bloqué en mai dernier l’Interstate 244 près de Tulsa, dans l’Oklahoma, et ont encerclé un camion tirant une remorque.

Ils ont martelé le camion et auraient menacé l’homme, sa femme et ses deux enfants à l’intérieur. La femme et les enfants ont pleuré sur le plancher du camion qui a été frappé à coups de poings et de projectiles. Plusieurs manifestants ont été blessés alors que le mari traversait la foule. Les procureurs locaux ont décidé de ne pas porter plainte contre lui.





Lors de l’émeute de Rodney King à Los Angeles en 1992, qui a marqué les troubles civils les plus dommageables aux États-Unis du 20e siècle, les manifestants ont retiré les automobilistes de leur voiture et les ont battus. Dans l’un des incidents les plus tristement célèbres, quatre hommes ont tiré le chauffeur de camion Reginald Denny de son véhicule dans le centre-sud de Los Angeles et l’ont presque battu à mort au milieu de la rue. L’un des hommes a jeté un parpaing sur la tête de Denny. Plus de 60 personnes ont été tuées lors de l’émeute de Los Angeles.

« Cette loi a du sens », a dit un observateur. « Si les manifestants laissent les gens seuls dans des voitures, ils ne courent aucun risque. »

