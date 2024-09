Le gouverneur de l’Oklahoma reporte le vote sur l’augmentation du salaire minimum à 2026

VILLE D’OKLAHOMA — Les habitants de l’Oklahoma voteront sur une augmentation progressive du salaire minimum à au moins 15 dollars de l’heure, mais pas avant 2026, provoquant la colère de leurs partisans qui remettent en question le calendrier fixé par le gouverneur républicain Kevin Stitt.

Stitt a signé cette semaine un décret fixant le scrutin à juin 2026, date prévue des prochaines élections générales à l’échelle de l’État après novembre. Le gouverneur a déclaré dans un communiqué qu’il avait attendu jusqu’à cette date, plutôt que de convoquer une élection spéciale à l’échelle de l’État, afin d’épargner aux contribuables les quelque 1,8 million de dollars que coûterait une élection autonome.

Le salaire minimum dans l’Oklahoma est actuellement de 7,25 $, ce qui reflète le taux fédéral, bien que 34 États, territoires et districts aient actuellement des salaires plus élevés que celaselon la Conférence nationale des législatures des États.

Les partisans de la campagne du « Oui à la question 832 » ont recueilli près de 180 000 signatures en moins de 90 jours en juillet, soit près de deux fois plus que les quelque 92 000 signatures de votes enregistrés nécessaires pour que la question soit soumise au scrutin.

Amber England, porte-parole de la campagne, a déclaré qu’elle n’acceptait pas l’argument du gouverneur.

« C’était une manœuvre politique, et s’il peut vous le dire sans sourciller, c’est intéressant », a-t-elle déclaré. « Je pense que le fait que le gouverneur ait retardé cette décision pendant deux ans est une gifle pour les travailleurs de l’Oklahoma qui auraient vu plus d’argent sur leur chèque de paie dès janvier s’il avait fixé une date d’élection immédiatement. »

Le conseil électoral de l’État d’Oklahoma n’a pas reçu de proclamation du bureau du gouverneur à temps pour inscrire la question sur le bulletin de vote de novembre, a déclaré Misha Mohr, porte-parole de l’agence.

La dernière pétition d’initiative à être soumise au vote — une proposition l’année dernière de légaliser la marijuana — a été placé sur un bulletin de vote autonome en mars 2023 et a été abattuUn porte-parole de Stitt n’a pas répondu à une question sur les raisons pour lesquelles le gouverneur a convoqué une élection spéciale pour la question de la marijuana.

Dans un État républicain dirigé par un gouverneur républicain et doté de fortes majorités républicaines dans les deux chambres de l’Assemblée législative, les militants de l’Oklahoma se sont tournés vers le processus de pétition d’initiative et vers les électeurs pour faire passer de nombreuses idées progressistes en loi. changements au système de justice pénale de l’Étatpermettant marijuana médicale et étendre Medicaid assurance maladie pour les résidents à faibles revenus.

En réponse, la législature a adopté une loi qui le rend questions d’état plus difficiles à qualifier pour le scrutin.

Le projet d’augmentation du salaire minimum est farouchement contesté par les organisations qui représentent des circonscriptions importantes du gouverneur, notamment la Chambre d’État de l’Oklahoma, qui représente les entreprises et les industries de tout l’État, ainsi que l’Oklahoma Farm Bureau et l’Oklahoma Cattlemen’s Association.

Parmi les préoccupations de ces groupes figure le fait qu’une fois que le salaire minimum atteindra 15 dollars de l’heure en 2029, il augmenterait automatiquement chaque année en fonction de l’augmentation du coût de la vie telle que mesurée par le ministère américain du Travail.

« D’ici les élections, nous continuerons à sensibiliser les habitants de l’Oklahoma sur cette question néfaste et destructrice d’emplois qui finira par nuire aux personnes qu’elle est censée aider », a déclaré Chad Warmington, président-directeur général de la Chambre d’État.

England a déclaré que l’Oklahoma avait l’un des pourcentages les plus élevés de travailleurs à bas salaires du pays, avec environ 320 000 travailleurs gagnant moins de 15 dollars de l’heure.

« Plus de 100 000 parents en Oklahoma tentent actuellement d’élever leurs enfants tout en gagnant moins de 15 dollars de l’heure », a-t-elle déclaré. « Cette politique aura pour conséquence que 320 000 habitants de l’Oklahoma bénéficieront d’une augmentation de salaire. »