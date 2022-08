Le gouverneur de l’Oklahoma refuse la clémence pour un condamné à mort

OKLAHOMA CITY (AP) – Le gouverneur de l’Oklahoma, Kevin Stitt, a rejeté la clémence pour un homme menacé d’exécution cette semaine pour le meurtre au marteau d’un homme de Choctaw en 1997, ouvrant la voie à son injection létale.

James Coddington a été reconnu coupable et condamné à mort pour la mort brutale d’un ami et collègue Albert Hale, 73 ans, à l’intérieur de la maison de Hale à Choctaw. Les procureurs disent que Coddington, qui avait 24 ans à l’époque, est devenu furieux lorsque Hale a refusé de lui donner de l’argent pour acheter de la cocaïne.

Son exécution est prévue jeudi.

Au cours d’une audience de clémence ce mois-ci devant la Commission des grâces et des libérations conditionnelles de l’État, composée de cinq membres, un Coddington ému, maintenant âgé de 50 ans, s’est excusé auprès de la famille de Hale et a déclaré qu’il était un homme différent aujourd’hui.

“Je suis propre, je connais Dieu, je ne suis pas … je ne suis pas un meurtrier vicieux”, a déclaré Coddington au conseil. “Si cela se termine aujourd’hui avec ma condamnation à mort, d’accord.”

L’avocate de Coddington, Emma Rolls, a déclaré au panel que Coddington était affaibli par des années d’abus d’alcool et de drogues qui ont commencé lorsqu’il était bébé et que son père a mis de la bière et du whisky dans ses biberons.

Le panel a voté 3 contre 2 pour recommander Coddington pour la clémence, bien que la famille de Hale l’ait exhorté à ne pas le faire.

Stitt, un républicain, avait déclaré qu’il prévoyait de rencontrer la famille de Hale, les procureurs et les avocats de Coddington avant de prendre sa décision.

Coddington a été condamné à mort à deux reprises pour le meurtre de Hale, la deuxième fois en 2008 après que sa peine initiale a été annulée en appel.

Stitt n’a accordé la clémence qu’une seule fois, en novembre, au condamné à mort Julius Jones quelques heures seulement avant que Jones ne reçoive une injection létale. Le gouverneur du premier mandat a commué la peine de Jones en prison à vie sans libération conditionnelle.

Le cas de Jones avait attiré l’attention nationale après avoir été présenté dans “The Last Defense”, un documentaire en trois épisodes qui mettait en doute la condamnation de Jones, et il y a eu de nombreuses manifestations à Oklahoma City dans les jours précédant la date d’exécution prévue de Jones. .

Stitt a déclaré dans une interview à l’Associated Press plus tôt ce mois-ci que s’il avait autorisé l’exécution de Jones à se poursuivre “cela aurait définitivement déchiré notre État”.

