Le gouverneur de l’Oklahoma bloque le financement de la station PBS pour les personnages LGBT +

Le gouverneur de l’Oklahoma se joint à la guerre des messages contre les homosexuels, les lesbiennes et les transgenres américains en annonçant lundi qu’il opposerait son veto à un projet de loi visant à financer la station PBS de l’État jusqu’en 2026.

Kevin Stitt a fait la nouvelle vendredi et a développé sa décision dans une interview avec Fox News. Il a déclaré au réseau de droite que la station locale PBS de l’Oklahoma, OETA, était responsable de la « sexualisation » des enfants.

« OETA, pour nous, est un système obsolète. Vous savez, la grande, grande question est pourquoi dépensons-nous l’argent des contribuables pour soutenir ou concurrencer le secteur privé et faire fonctionner des stations de télévision ? Et puis, quand vous passez par toute la programmation qui se passe et l’endoctrinement et la sur-sexualisation de nos enfants, c’est vraiment problématique, et cela ne correspond pas aux valeurs de l’Oklahoma », a-t-il déclaré.

« Je veux dire, certaines des émissions que nous voyons … elles n’ont tout simplement pas besoin d’être diffusées à la télévision publique. » il a continué. « Les contribuables de l’Oklahoma vont, ‘Hé, attendez, arrêtez-vous juste une seconde. Ce ne sont pas mes valeurs.

Son bureau a fourni de nombreux exemples d’instances supposément répréhensibles de programmation PBS à Fox News. Certains étaient typiques de la récente panique anti-transgenre : Une lecture de Les hanches de la Drag Queen Go Swish, Swish, Swish par la drag queen Little Miss Hot Mess, tandis que d’autres étaient plus conformes aux efforts typiques des républicains conservateurs pour dépeindre toute mention des personnes LGBT comme de la « propagande » à l’appui d’un programme politique sinistre.

Dans cette veine, le bureau du gouverneur a contesté un segment de PBS Newshour où des personnes qui soutenaient l’utilisation de bloqueurs de puberté ont été interviewées, ainsi qu’une représentation d’un mariage homosexuel dans l’émission. Odd Squad.

Il a fait valoir que la prévalence de la technologie numérique dans la vie contemporaine rendait obsolète le concept d’une chaîne de diffusion financée par l’État. Les républicains ont longtemps avancé cet argument du point de vue des dépenses publiques. Lors de l’élection présidentielle de 2012, le financement de PBS faisait partie des programmes fédéraux que le futur président Mitt Romney aurait supprimés s’il avait vaincu le président de l’époque, Barack Obama. À l’époque, la campagne d’Obama a brutalisé M. Romney à cause de sa suggestion.

« Il y a tellement de télévision, il y a tellement de médias », a déclaré le gouverneur à Fox News. « Peut-être qu’en 1957, vous auriez pu faire valoir que vous aviez besoin d’une chaîne de télévision publique. C’est totalement obsolète à ce stade.

Ses détracteurs, y compris certains républicains, soutiennent que son explication a montré un manque critique de compréhension concernant la vie rurale dans son pays d’origine.

« Nos tours de diffusion nous permettent d’informer de nombreuses régions rurales de l’Oklahoma sur les catastrophes telles que les tornades et les orages », a déclaré Kenneth Busby, membre du conseil d’administration des Amis de l’OETA et PDG de la Route 66 Alliance.

Ses préoccupations ont été mises en évidence sur un segment MSNBC animé par Joy Reid au cours du week-end.

M. Stitt a rejeté les inquiétudes selon lesquelles les Oklahomans ruraux sans accès aux informations par câble ou à Internet seraient affectés par une coupure de l’infrastructure de diffusion de la chaîne. L’Oklahoma est en grande partie enveloppé par une section informelle du Midwest américain connue sous le nom de « Tornado Alley », où des tempêtes particulièrement violentes se forment régulièrement.

« Toutes ces tours et nos communications, qui appartiennent toutes à l’État et que nous continuions à financer une station de télévision publique obsolète avec l’argent des contribuables, ou que nous laissions le marché libre fonctionner, nous aurons toujours les mêmes capacités, les mêmes actifs, les mêmes tours », a-t-il déclaré.

« Notre système DPS est ce qui déploie les alertes Amber, par exemple. Rien de tout cela ne disparaîtra », a poursuivi le gouverneur. « Donc, ce sont juste des gens qui confondent le problème, qui ne sont pas clairs avec leur mission, qui essaient de trouver des excuses pour expliquer pourquoi l’argent des contribuables devrait toujours financer ce système obsolète.

Ses efforts pour apporter sa propre contribution personnelle à la campagne visant à diffamer les contenus mettant en scène des personnes LGBT ou soutenant leurs droits fondamentaux en tant que « sexualisation de nos enfants » ne semblent pas se diriger vers le succès. Si c’est le cas, les membres de son propre parti (sans parler des démocrates) disent que cela nuira au ministère de la Sécurité publique de l’État, en particulier au système d’alerte d’urgence précoce de l’État.

Un certain nombre de républicains seraient opposés au veto du gouverneur et auraient déclaré à la publication locale Tulsa World qu’ils prévoyaient de passer outre le veto. Cela prendrait les deux tiers de la législature de l’Oklahoma, qui penche fortement républicaine. Le président de la State House et le président du Sénat affirment tous deux qu’ils soutiennent le financement de l’OETA.

Le Pro Tem du Sénat de l’Oklahoma, Greg Treat, a déclaré Monde de Tulsa qu’il avait été réprimandé par son prédécesseur pour son soutien à une précédente tentative de réduction des fonds de l’OETA et qu’il avait été informé à l’époque de l’importance de l’OETA pour le système d’alerte précoce de l’État.

« Depuis lors, j’ai soutenu sa poursuite », a-t-il déclaré à la publication.