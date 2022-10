Le gouverneur de l’Oklahoma appelle à agir sur la médecine anti-transgenre

OKLAHOMA CITY (AP) – Le gouverneur de l’Oklahoma, Kevin Stitt, a signé mardi un projet de loi ciblant les traitements médicaux pour les jeunes transgenres et a appelé la législature contrôlée par le GOP à imposer une interdiction à l’échelle de l’État lors de son retour en février.

Le projet de loi signé par le républicain pour le premier mandat, qui doit être réélu le mois prochain, autorise plus de 108 millions de dollars de fonds fédéraux de l’American Rescue Plan Act pour les services de santé du centre médical de l’Université de l’Oklahoma.

Il interdit que l’argent soit utilisé pour un traitement médical de changement de sexe sur les enfants de moins de 18 ans. L’hôpital pour enfants de l’Oklahoma à OU Health propose actuellement des services médicaux liés à l’identité de genre pour les personnes de moins de 24 ans, y compris des bloqueurs de puberté, une hormonothérapie d’affirmation de genre et une aide pour trouver des chirurgiens qui effectuent des chirurgies d’affirmation de genre, selon son site Web.

Stitt a également appelé la législature à interdire certains de ces traitements de changement de sexe dans tout l’État lors de son retour en février, affirmant dans un communiqué qu’il souhaitait l’interdiction de “toutes les chirurgies de transition de genre irréversibles et les thérapies hormonales” sur les mineurs.

Le traitement médical transgenre pour les enfants et les adolescents est de plus en plus attaqué dans de nombreux États dirigés par les républicains, qualifié de maltraitance d’enfants et soumis à des interdictions criminalisantes. Mais il est disponible aux États-Unis depuis plus d’une décennie et est approuvé par les principales associations médicales.

L’action de l’Oklahoma intervient au milieu d’une série de menaces contre les médecins et les institutions qui fournissent des soins médicaux aux enfants transgenres, les hôpitaux pour enfants du pays augmentant la sécurité et travaillant avec les forces de l’ordre.

Le centre médical de l’OU a confirmé la semaine dernière qu’il arrêtait certains traitements médicaux affirmant le genre, mais a refusé de préciser quels services ils n’offriraient plus.

Des groupes de défense des droits civiques ont dénoncé le gouverneur et la législature pour la nouvelle loi.

“Les décisions médicales appartiennent aux patients, à leurs parents et à leurs médecins”, a déclaré Tamya Cox-Toure, directrice exécutive de l’American Civil Liberties Union of Oklahoma, dans un communiqué. “Pourtant, les politiciens, tentant de faire appel à leur base pendant une année électorale, ont poursuivi leurs attaques contre l’autonomie corporelle en s’interposant entre les personnes directement touchées et les soins dont ils ont besoin et qu’ils méritent.”

La législature de l’Oklahoma a déjà ciblé les jeunes transgenres plus tôt cette année avec de nouvelles lois qui restreignent leur capacité à faire du sport ou à utiliser les toilettes de l’école conformément à leur identité de genre.

Sean Murphy, l’Associated Press