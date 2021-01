Signant une loi qui n’obligerait plus les habitants de l’Ohio à se retirer face à des crimes violents, le gouverneur Mike DeWine – un républicain – a exhorté la nouvelle génération de législateurs d’État à prendre ensuite des mesures de contrôle des armes à feu.

«J’ai toujours pensé qu’il était vital que les citoyens respectueux des lois aient le droit de se protéger légalement lorsqu’ils sont confrontés à une situation mettant leur vie en danger», DeWine a déclaré dans un communiqué publié lundi après-midi, expliquant pourquoi il avait décidé de signer le projet de loi 175 du Sénat.

«Je suis cependant très déçu que le législateur n’ait pas inclus dans ce projet de loi les dispositions essentielles que j’ai proposées pour rendre plus difficile pour les criminels dangereux la possession et l’utilisation illégales d’armes à feu,» il ajouta.

DeWine avait présenté une liste de propositions de contrôle des armes à feu en août 2019, après que neuf personnes ont été tuées et deux douzaines de plus blessées lors d’une attaque à l’extérieur d’un bar de Dayton. La législature de l’État à majorité républicaine a cependant refusé d’agir en conséquence.

Le gouverneur a déclaré lundi qu’il signait le projet de loi «Dans l’esprit de coopération avec l’Assemblée générale», mais a exhorté les législateurs à prêter serment «Pour garder les armes hors de la portée des criminels et pour protéger les droits des citoyens qui respectent la loi.»

«Ces dispositions sauveront des vies. Ces dispositions doivent devenir loi », il ajouta.

Alors que la Buckeye Firearms Association et la National Rifle Association ont applaudi le projet de loi et la décision de DeWine de le signer, les démocrates l’ont qualifié de «dangereux» et ont dénoncé le gouverneur pour avoir cédé à l’extrémisme.

Le gouverneur «s’est une fois de plus plié aux éléments extrêmes de son propre parti», a déclaré le maire de Dayton Nan Whaley, rappelant à tout le monde que DeWine avait déclaré qu’il «soutenait notre communauté dans notre lutte contre la violence armée» en 2019.

DeWine est un républicain de l’establishment, qui a été procureur général de l’État avant d’être élu gouverneur en 2018. Il a également passé un mandat au Sénat américain avant de perdre face au démocrate Sherrrod Brown en 2006, et a soutenu la candidature présidentielle de 2008 de John McCain.

Il a cependant gouverné l’Ohio pendant la pandémie comme le ferait un démocrate. Il a imposé des verrouillages stricts à maintes reprises, s’en remettant à sa directrice de la santé Amy Acton, une militante démocrate. Acton a acquis une renommée nationale en mars 2020, pour avoir affirmé que plus de 100000 habitants de l’Ohio avaient été infectés par le coronavirus à ce moment-là. Le lendemain, elle a fait marche arrière et a dit que c’était juste un « Estimation », lorsque les gens ont souligné que le nombre officiel de cas à l’époque n’était que de 13.

«C’est un projet de loi dangereux qui mettra la vie des habitants de l’Ohio en danger», Le chef de la minorité au Sénat, Kenny Yuko, a déclaré après que DeWine a signé la loi « Stand Your Ground », ajoutant que «Les démocrates continueront de se battre pour une réforme des armes à feu de bon sens, mais aujourd’hui est un triste jour.»

