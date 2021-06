Le gouverneur de l’Ohio GOP Mike DeWine s’oppose au projet de loi anti-vaccin

Le gouverneur Mike DeWine s’est prononcé contre un projet de loi controversé qui affaiblirait les lois sur la vaccination de l’Ohio et accorderait plus de liberté individuelle, après de fausses affirmations lors d’une audience sur le projet de loi selon lesquelles les vaccins contre les coronavirus « magnétisaient » les gens ont suscité la moquerie et la colère sur Internet.

Jeudi, DeWine a déclaré qu’il s’opposait au projet de loi 248 de la Chambre et a demandé aux habitants de l’Ohio de réfléchir à l’impact que les vaccins ont eu sur la société.

« Avant la médecine moderne, des maladies telles que les oreillons, la polio, la coqueluche étaient courantes et causaient de grandes, grandes, grandes souffrances et la mort de milliers de personnes chaque année », a déclaré DeWine lors d’une conférence de presse sur les derniers gagnants de Vax-a-Million. .

Les audiences sur le projet de loi 248 de la Chambre ont attiré l’attention nationale alors que les défenseurs ont propagé des informations erronées et des complots. Le témoignage du Dr Sherri Tenpenny, de Middleburg Heights dans le comté de Cuyahoga, et de l’infirmière Joanna Overholt de Strongsville a suscité la dérision et la moquerie sur Twitter et a atterri dans la presse nationale, y compris le Washington Post, CNN et Forbes.

« Je suis sûr que vous avez vu sur Internet des photos de personnes qui ont eu ces clichés et maintenant elles sont magnétisées », a déclaré Tenpenny lors de l’audience. « Vous pouvez mettre une clé sur leur front, ça colle. Vous pouvez mettre des cuillères et des fourchettes partout et ils peuvent coller parce que maintenant nous pensons qu’il y a un morceau de métal à cela. »

Cette affirmation est fausse.

Le président de l’Ohio House, Bob Cupp, R-Lima, a défendu la décision de donner une plate-forme aux pourvoyeurs de désinformation. « Ce genre de choses sont des aberrations. La plupart des personnes qui viennent témoigner fournissent des informations très précieuses au comité alors qu’elles délibèrent sur la législation proposée », a déclaré Cupp lorsqu’on l’a interrogé sur Tenpenny.

Le projet de loi de la Chambre 248 :

Empêcher les employeurs d’imposer la vaccination comme condition d’emploi.

Autorisez les Ohioiens à sauter toute vaccination en faisant une déclaration écrite ou verbale et exigez des districts de santé, des écoles ou d’autres agences gouvernementales qu’ils fassent savoir aux Ohioiens comment ils peuvent se retirer.

Exiger des écoles qu’elles informent explicitement les parents de la loi existante qui leur permet de sauter les vaccinations infantiles pour des raisons médicales, religieuses ou de « raisons de conscience ».

Interdire de forcer les personnes non vaccinées à porter des masques, d’être reléguées dans des zones séparées ou de faire face à d’autres sanctions.

Autoriser les poursuites civiles pour les violations du projet de loi.

Empêcher les services de santé, les écoles ou d’autres agences gouvernementales d’exiger la participation à un registre de vaccins.

Abroger une exigence selon laquelle les étudiants doivent être vaccinés contre l’hépatite B et la méningite avant d’être autorisés à vivre dans les dortoirs.

Alors que DeWine a plaidé pour les vaccins, il s’est arrêté avant d’appeler l’Ohio à supprimer l’exemption pour « raisons de conscience » de la loi de l’État. Cette exemption fourre-tout permet aux parents de sauter les vaccinations infantiles pour presque n’importe quelle raison.

Cupp a déclaré que « la loi actuelle de l’État a plutôt bien fonctionné, très franchement ».

Le Yellow Springs News a publié en avril 1955 une photo de DeWine recevant son vaccin contre la polio en deuxième année.

« La polio a fait peur, une terreur absolue, chez les parents. Les gens ont modifié leur comportement avec leurs enfants. Leur volonté d’aller à un match de football ou d’aller à la piscine avec leurs enfants en été. Les gens étaient terrifiés. La polio est éradiquée », dit DeWine.

La représentante de l’État Beth Liston, D-Dublin, qui est médecin et titulaire d’un doctorat en santé publique, a déclaré que le HB 248 est un projet de loi dangereux qui entraîne davantage de décès et de maladies.

« Non seulement cela empêcherait les écoles, les entreprises et les communautés de mettre en place des mesures de sécurité liées au COVID, mais cela aurait un impact sur la santé de nos enfants », a-t-elle déclaré. « Ce projet de loi s’applique à tous les vaccins – polio, rougeole, méningite, etc. S’il devient loi, nous assisterons à une aggravation des épidémies de rougeole, de la méningite dans les dortoirs et des enfants souffrant à nouveau de la polio.