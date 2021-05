Le gouverneur de l’Ohio DeWine utilisera l’allégement fédéral Covid-19 pour financer des loteries pour les vaccinés – RT USA News

Juste au cas où il ne suffirait pas de vanter «sûr et efficace», le gouverneur de l’Ohio, Mike DeWine, offre aux résidents une nouvelle incitation à se faire vacciner contre Covid-19 – des chances de gagner 1 million de dollars ou une bourse d’études dans des loteries spéciales.

Les tirages du loto « Ohio Vax-a-Million » auront lieu pendant cinq mercredis consécutifs, à compter du 26 mai, et chacun attribuera 1 million de dollars à un résident adulte qui a reçu au moins une dose de vaccin Covid-19, a annoncé DeWine mercredi . Des loteries distinctes pour les enfants âgés de 12 à 17 ans qui ont été vaccinés seront également organisées, leur offrant une chance de gagner une bourse de quatre ans dans n’importe quelle université d’État de l’Ohio, y compris les frais de scolarité, les livres, la chambre et la pension.

Le kicker est que DeWine paiera pour les cadeaux avec certains des fonds de secours fédéraux Covid-19 de l’Ohio. Il a annoncé les loteries le même jour qu’il a déclaré que le mandat de masque de l’Ohio à l’échelle de l’État et la plupart des autres restrictions en cas de pandémie prendraient fin le 2 juin.

«Je sais que certains diront: ‘DeWine, tu es fou. Cette idée de dessin d’un million de dollars est un gaspillage d’argent », a déclaré le gouverneur sur Twitter. «Mais vraiment, le vrai gaspillage à ce stade de la pandémie – lorsque le vaccin est facilement accessible à quiconque le souhaite – est une vie perdue pour Covid-19.»

Je sais que certains peuvent dire: «DeWine, tu es fou! Cette idée de dessin d’un million de dollars est un gaspillage d’argent. » Mais vraiment, le vrai gaspillage à ce stade de la pandémie – lorsque le vaccin est facilement accessible à quiconque le souhaite – est une vie perdue à cause du COVID-19. – Gouverneur Mike DeWine (@GovMikeDeWine) 12 mai 2021

La campagne de loterie intervient alors que les États cherchent des moyens d’inciter les résidents hésitants à se faire vacciner après avoir travaillé aux premiers stades du déploiement du vaccin, lorsque la demande dépassait les fournitures et que les coups étaient limités aux personnes âgées et aux autres groupes prioritaires. Le président Joe Biden a rencontré mardi un groupe de gouverneurs pour discuter des moyens innovants par lesquels divers États incitent leurs résidents à se faire vacciner, tels que des permis de pêche gratuits et des cartes-cadeaux.





Plus de 36% des habitants de l’Ohio, soit 4,2 millions de personnes, ont été entièrement vaccinés contre Covid-19, classant l’État au milieu du peloton à l’échelle nationale au n ° 24, selon les données du CDC. Environ 58% des adultes de l’Ohio ont reçu au moins une dose. Biden vise d’ici le 4 juillet à ce que 70% des adultes américains soient inoculés avec une ou plusieurs doses de vaccin.

Les hospitalisations de Covid-19 dans l’Ohio ont chuté de 75% depuis le début du déploiement du vaccin en décembre. Les nouveaux cas de virus dans les maisons de soins infirmiers sont passés de plus de 2 800 par semaine à moins de 200 par semaine.

De tels progrès ont permis de mettre fin à la plupart des restrictions de Covid-19, y compris une commande de masque à l’échelle de l’État, le 2 juin. «Il arrive un moment où la responsabilité individuelle doit tout simplement prendre le dessus», Dit DeWine.

C’est « d’une importance vitale » de commencer à vacciner les enfants contre Covid-19, étant donné qu’ils représentent environ un quart des nouveaux cas dans certaines régions, a déclaré le gouverneur. Avec les décisions prises cette semaine par la FDA et le CDC autorisant l’utilisation du vaccin Pfizer-BioNTech chez les enfants dès l’âge de 12 ans, ces jabs peuvent commencer.

« Désormais, toutes les personnes de 12 ans et plus peuvent l’utiliser pour se protéger – pour mettre un bouclier de protection invisible autour d’elles », DeWine a dit des vaccins. «Chacun peut désormais contrôler sa propre santé. Chacun peut désormais contrôler son propre destin. »





