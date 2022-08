Le gouverneur de l’Ohio déclare le Dolly Parton Day le 9 août

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La bibliothèque d’imagination de Dolly Parton a conduit le gouverneur Mike DeWine de l’Ohio à déclarer le 9 août Journée honorifique de Dolly Parton avant la visite de la chanteuse country dans l’État.

Parton s’arrêtera à Columbus, dans l’Ohio, pour un déjeuner avec la Première Dame de l’Ohio, Fran DeWine, afin de célébrer et de promouvoir le programme Imagination Library.

The Imagination Library est un programme de don de livres. Le programme envoie des livres gratuits aux enfants de moins de cinq ans, quel que soit le revenu de la famille. Selon le site Web de l’Imagination Library, le programme a débuté en 1995 dans le comté de Sevier, dans le Tennessee, la ville natale de Parton.

Le programme de dons de livres est devenu un succès rapide et a commencé à s’étendre à un niveau national, puis à s’étendre à l’échelle mondiale. Après le succès du programme aux États-Unis, le programme a été lancé au Canada, au Royaume-Uni et en Australie. Le plus récent ajout à la bibliothèque Imagination est la République d’Irlande, où le programme a été lancé en 2019.

Le programme a franchi de nombreuses étapes au cours de ses nombreuses années de fonctionnement. En 2011, des livres audio et en braille ont été ajoutés et en 2016, la bibliothèque a commencé à envoyer un million de livres chaque mois. En 2020, la bibliothèque a offert son 150 millionième livre.

À l’heure actuelle, plus de deux millions d’enfants sont inscrits au programme et plus de 186 millions de livres ont été offerts à des enfants du monde entier.

Selon un communiqué du bureau du gouverneur, la bibliothèque envoie chaque mois plus de 327 000 livres aux enfants de l’Ohio.