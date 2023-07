Le gouverneur de l’Iowa prévoit de faire appel du blocage de la loi restrictive sur l’avortement

DES MOINES, Iowa (AP) – Le gouverneur de l’Iowa, Kim Reynolds, a déclaré mardi que des plans étaient en cours pour faire appel d’un blocage temporaire de la nouvelle loi restrictive sur l’avortement de l’État, préfigurant une probable bataille judiciaire émotionnelle qui pourrait prendre des mois à résoudre.

Reynolds a déclaré aux journalistes du Capitole de l’Iowa que son personnel travaillait avec des avocats du bureau du procureur général Brenna Bird pour régler les détails, donc « ce n’est qu’une question de temps », a-t-elle déclaré.

La législature contrôlée par les républicains a approuvé la mesure interdisant la plupart des avortements après environ six semaines de grossesse lors d’une session spéciale la semaine dernière, et la loi est entrée en vigueur vendredi, immédiatement après que Reynolds l’ait signée. L’ACLU de l’Iowa, Planned Parenthood North Central States et la clinique Emma Goldman ont lancé une action en justice et lundi, le juge Joseph Seidlin a accordé leur demande de suspension de la loi pendant que les tribunaux évaluent sa constitutionnalité.

L’avortement reste légal dans l’Iowa jusqu’à 20 semaines de grossesse puisque la nouvelle loi est en attente.

Les prestataires d’avortement ont déclaré qu’ils s’étaient efforcés d’obtenir autant de rendez-vous que possible avant que le gouverneur ne signe le projet de loi, passant des centaines d’appels pour préparer les patientes à l’incertitude et gardant les cliniques ouvertes tard.

Après la décision, les prestataires de Planned Parenthood et de la clinique Emma Goldman ont indiqué qu’ils étaient soulagés mais conscients de la longue bataille juridique à venir.

Seidlin a écrit que la loi doit résister au test du « fardeau excessif » jusqu’à ce que la Cour suprême de l’État en décide autrement. Cela signifie qu’il ne doit pas être trop difficile pour les individus d’exercer leurs droits. Il a dit qu’en vertu de ce test, les défenseurs de l’avortement ont probablement raison de dire que la nouvelle loi viole les droits de l’Iowa en vertu de la Constitution de l’État.

Les avocats de l’État ont fait valoir – et continueraient probablement de faire valoir – que la loi devrait être jugée par rapport à une norme inférieure. Parce que le gouvernement a intérêt à protéger la vie, soutiennent-ils, la loi devrait résister aux contestations judiciaires.

« Je pense que le projet de loi que nous avons adopté est constitutionnel, en particulier avec les changements que nous avons vus », a déclaré Reynolds, qui a fait allusion à la Cour suprême de l’Iowa et à la Cour suprême des États-Unis infirmant les décisions précédentes qui affirmaient le droit fondamental d’une femme à l’avortement.

« Nous l’avons adopté, il est entré en vigueur et pendant trois jours, nous avons sauvé des bébés », a-t-elle déclaré. « Je pense que le droit à la vie est le droit le plus important que nous ayons. »

Hannah Fingerhut, Associated Press