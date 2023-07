Le gouverneur de l’Iowa, Kim Reynolds, assume le rôle d’acteur clé dans la course présidentielle républicaine

DES MOINES, Iowa (AP) – Lorsque la gouverneure de l’Iowa, Kim Reynolds, a attiré l’attention d’une demi-douzaine de candidats républicains à la présidentielle vendredi en signant une mesure restrictive sur l’avortement lors d’un événement destiné à présenter les candidats, elle l’a embrassée avant-et- rôle central à l’élection présidentielle de 2024.

L’ovation debout qu’elle a reçue de quelque 2 000 chrétiens conservateurs réunis à Des Moines n’a fait que renforcer l’influence qu’elle exerce, non seulement dans l’Iowa mais de plus en plus sur la scène nationale.

« Je ne pouvais pas imaginer un endroit plus approprié pour signer ce projet de loi », a déclaré Reynolds. « Aujourd’hui, l’injustice la plus flagrante de toutes est sur le point d’être réparée. »

Reynolds avait toujours prévu de faire une allocution au Family Leadership Summit, l’un des nombreux endroits cet été où les candidats républicains à la présidentielle devraient s’adresser aux électeurs de l’Iowa, qui voteront pour la première fois dans six mois seulement. Mais l’apparition s’est transformée en une démonstration triomphale du profil national croissant de la gouverneure après qu’elle a passé la semaine à guider les restrictions à l’avortement dans les livres de l’Iowa, après qu’une loi similaire de 2018 qu’elle avait défendue a été écartée.

Reynolds s’est empressée de signer le projet de loi alors même qu’elle ignorait les critiques pointues de l’ancien président Donald Trump.

Trump, dans des messages sur sa plate-forme de médias sociaux Truth Social, avait accusé Reynolds de se dérober à son engagement envers la neutralité dans la campagne, revendiquant le mérite de son ascension au bureau du gouverneur. D’autres candidats à la présidence, bien conscients de sa popularité auprès des électeurs de l’Iowa, ont pris sa défense.

Ceux-ci comprenaient le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, qui a bénéficié des aimables paroles de Reynolds, bien qu’elle n’ait pas violé son engagement de rester neutre dans la course présidentielle avec une approbation. DeSantis, dont la campagne a eu du mal depuis son lancement à l’établir comme le seul rival plausible de l’ancien président, a doublé samedi en disant qu’il considérerait Reynolds comme un colistier potentiel.

Au moins publiquement, Reynolds n’est pas susceptible de se lancer dans le drame. Les stratèges républicains de l’Iowa affirment que la signature du projet de loi a montré son dévouement aux problèmes qui l’intéressent.

« Elle fait ce qu’il faut et nous l’accompagnons », a déclaré Bob Vander Plaats, président et chef de la direction de Family Leader, qui l’a présentée. « Elle est sans doute la meilleure gouverneure du pays. »

Reynolds a décidé de signer le projet de loi lors de l’événement de vendredi pour célébrer la victoire avec ceux qui ont passé des années à se battre pour de nouvelles restrictions sur l’avortement. L’audience de quelques milliers de personnes – y compris des dirigeants conservateurs, des candidats à la présidence et des médias nationaux – était un bonus.

La signature du projet de loi là-bas vendredi, avec toute l’attention dirigée vers l’Iowa, était un effort délibéré pour susciter une conversation nationale.

« J’adore quand nous dirigeons et montrons aux autres gouverneurs d’autres États que nous pouvons y arriver », a déclaré Reynolds en février au Des Moines Register.

Reynolds a déclaré qu’elle n’entretenait pas de rumeurs sur ses perspectives en tant que colistière républicaine en 2024. Pourtant, la gouverneure n’a pas hésité à plonger au milieu de la campagne ou à comparer favorablement son bilan à ceux qui se présentent à la présidence.

« Je suis fière de me tenir côte à côte avec eux unis dans notre respect de la vie », a-t-elle déclaré vendredi à propos des candidats à la présidentielle qui se sont adressés au forum.

Le sentiment semblait être réciproque lors de l’événement de vendredi. L’ancien vice-président Mike Pence l’a qualifié de journée historique, déclarant aux journalistes qu’il « ne pouvait pas être plus fier de la position du gouverneur Reynolds » sur l’avortement. L’ancienne gouverneure de l’Arkansas, Asa Hutchinson, l’a également félicitée, et l’ancienne gouverneure de Caroline du Sud, Nikki Haley, a déclaré qu’elle « l’éliminait toujours du parc ».

Reynolds, quant à elle, a tendance à suivre sa propre voie. Elle est tout aussi apte à faire avancer les politiques de réduction des impôts et de réduction du gouvernement que les problèmes sociaux qui ont dominé la campagne présidentielle du GOP jusqu’à présent.

Elle est prête à mettre les questions conservatrices au premier plan lorsque le moment l’exige, comme elle l’a fait en 2018 lorsque l’interdiction initiale de l’avortement a été adoptée. Mais elle est également prête à affronter les républicains qui la défient, comme elle l’a fait en 2022 lorsqu’elle a fait campagne contre les législateurs sortants de son propre parti qui s’étaient opposés à la législation sur le «choix de l’école». Reynolds en avait fait l’une de ses principales priorités, même si les critiques craignaient que cela ne draine l’argent des écoles publiques.

Quatre courses dans lesquelles elle est intervenue sont allées en faveur de son candidat, et la législation qu’elle a fait avancer a été liée à un arc à la fin du premier mois de la session législative de cette année.

Reynolds n’a pas non plus eu peur d’aller à l’encontre de l’orthodoxie du parti, en signant un décret exécutif sur le rétablissement du droit de vote des anciens criminels et en proposant des choses comme le contrôle des naissances en vente libre.

« Faites savoir aux Iowans ce que vous allez faire ? Dites-leur votre plan, puis exécutez-le ? Tenez-vous à vos promesses que vous avez faites ? Wow », a déclaré Reynolds en riant dans une interview à la radio jeudi. « Choquant. »

Son succès dans l’Iowa a attiré l’attention avant même que les candidats de 2024 n’entrent officiellement dans la course. Elle a été choisie pour donner la réponse du GOP au discours sur l’état de l’Union du président Joe Biden l’année dernière, et elle a été nommée à la tête de l’Association des gouverneurs républicains après une solide victoire dans sa campagne de réélection.

Mais avec la campagne du caucus bien entamée, Reynolds est sur le point de rester au milieu des choses. On lui propose de se joindre à tout candidat qui l’invite à des événements de campagne, comme le sénateur de Caroline du Sud, Tim Scott, l’a fait pour une mairie plus tard ce mois-ci. Et elle aura une présence dominante pendant deux semaines en août à la foire d’État, un rendez-vous incontournable pour les candidats à la présidence.

En attendant, son administration défendra la loi sur l’avortement de l’État devant les tribunaux.

« Le travail que nous avons fait ensemble de la maison d’État à la place publique fait une différence », a déclaré Reynolds vendredi. « Mais comme vous le savez tous, notre travail n’est pas terminé. »

Hannah Fingerhut, Associated Press