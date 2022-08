Le gouverneur de l’Iowa demande au tribunal d’autoriser l’interdiction de l’avortement bloquée en 2018

DES MOINES, Iowa (AP) – Le gouverneur de l’Iowa, Kim Reynolds, a demandé jeudi aux tribunaux de l’État de lui permettre de mettre en œuvre une loi interdisant la plupart des avortements qu’un juge a définitivement bloqués en 2019.

Reynolds avait précédemment déclaré qu’elle se tournerait vers les tribunaux au lieu de convoquer une session extraordinaire pour tenir un débat controversé sur l’avortement et voter quelques mois seulement avant qu’elle et plusieurs autres dirigeants républicains ne se présentent à la réélection. Le dépôt devant le tribunal n’est que la première étape d’une bataille juridique qui pourrait prendre des mois à résoudre et se retrouver devant la Cour suprême de l’Iowa.

La loi de 2018 interdit les avortements une fois que l’activité cardiaque peut être détectée, généralement vers six semaines de grossesse et avant que de nombreuses femmes ne sachent qu’elles sont enceintes. Une loi de l’Iowa interdisant les avortements après 20 semaines de grossesse reste en vigueur tandis que Reynolds poursuit l’interdiction plus sévère devant les tribunaux.

Les avocats de Reynolds soutiennent que puisque la Cour suprême des États-Unis et la Cour suprême de l’Iowa ont maintenant supprimé de larges protections constitutionnelles pour le droit à l’avortement, l’ordonnance précédente devrait être supprimée et la loi appliquée.

“La décision historique de la Cour suprême des États-Unis annulant Roe nous a donné un nouvel espoir et une voie à suivre pour contester la décision précédente du tribunal de l’Iowa”, a déclaré Reynolds dans un communiqué. “La vie et la mort sont déterminées par le rythme cardiaque d’une personne, et je crois que cela inclut nos enfants à naître.”

Des lois telles que celle de l’Iowa interdisent l’avortement lorsqu’un « battement de cœur fœtal » peut être détecté, bien que cela ne se traduise pas facilement en science médicale. En effet, au moment où la technologie avancée peut détecter ce premier battement visuel, l’embryon n’est pas encore un fœtus et il n’a pas de cœur. Un embryon est appelé fœtus huit semaines après la fécondation.

La loi de l’Iowa contient des exceptions pour les urgences médicales, y compris les menaces à la vie de la mère, le viol, l’inceste et les anomalies fœtales.

La chef démocrate de l’Iowa House, Jennifer Konfrst, a déclaré que Reynolds contournait la volonté du peuple dans un État où les sondages ont montré que la plupart des gens soutiennent le droit à l’avortement. Un sondage publié le mois dernier par le Des Moines Register a indiqué que 60% des résidents de l’Iowa pensent que l’avortement devrait être légal dans la plupart ou dans tous les cas.

“C’est le contraire de ce que les habitants de l’Iowa nous disent qu’ils veulent”, a déclaré Konfrst. “C’est vraiment extrême. Nous avons vu des électeurs à travers le pays rejeter cela et parce que le gouverneur sait que les électeurs rejetteraient cela ici dans l’Iowa, elle fait de la politique.

La haute cour de l’Iowa a annulé en juin une décision précédente qui garantissait le droit à l’avortement en vertu de la constitution de l’État, agissant une semaine seulement avant que la Cour suprême des États-Unis n’infirme Roe v. Wade.

Les avocats de Reynolds ont déclaré que la Cour suprême de l’État “peut et doit dissoudre l’injonction de manière permanente dès maintenant car aucun développement factuel supplémentaire n’est nécessaire pour établir qu’il y a eu un” changement substantiel “dans la loi”.

La loi a été contestée avec succès par le fournisseur d’avortement Planned Parenthood et des avocats de l’American Civil Liberties Union of Iowa. Ils ont dit qu’ils prévoyaient de continuer à lutter contre les efforts de Reynolds dans l’État.

“Il s’agit d’une attaque scandaleuse et dangereuse contre les femmes de l’Iowa qui cherchent à leur retirer pratiquement tout accès à l’avortement dans notre État”, a déclaré Rita Bettis Austen, directrice juridique de l’ACLU de l’Iowa. “Nous continuerons à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour arrêter les tentatives d’interdiction de l’avortement dans l’Iowa.”

David Pitt, l’Associated Press