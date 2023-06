Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

Le gouverneur de l’Illinois, JB Pritzker, a signé un projet de loi qui interdit effectivement les interdictions de livres dans les écoles et les bibliothèques publiques, une réponse aux défis de la droite concernant les documents de bibliothèque et l’enseignement en classe qui se multiplient à travers le pays et menacent l’accès à des centaines de titres, impliquant principalement des personnes LGBT+. et des discussions honnêtes sur la race et le racisme.

« Ici dans l’Illinois, nous ne nous cachons pas de la vérité, nous l’embrassons », a déclaré le gouverneur démocrate dans un communiqué annonçant sa signature sur la législation, que son bureau a saluée comme une réponse « de premier plan » aux campagnes de censure ciblant les écoles. et bibliothèques.

« Il ne faut pas empêcher les jeunes d’apprendre les réalités de notre monde ; Je veux qu’ils deviennent des penseurs critiques, exposés à des idées avec lesquelles ils ne sont pas d’accord, fiers de ce que notre pays a surmonté et réfléchis à ce qui va suivre », a-t-il ajouté.

La loi, qui a été signée le 12 juin et entre en vigueur le 1er janvier 2024, ordonne au bibliothécaire d’État et à la bibliothèque d’État de l’Illinois de mettre en œuvre la déclaration des droits des bibliothèques de l’American Library Association dans l’ensemble de ses installations.

Cette déclaration interdit aux bibliothèques de retirer des documents en raison d’objections partisanes ou personnelles, et les bibliothèques de l’État qui n’adoptent pas la politique de l’ALA ou une déclaration similaire ne seront pas éligibles aux subventions financées par l’État.

« Nous refusons de laisser une souche vitriolique de nationalisme blanc qui traverse notre pays déterminer dont les histoires sont racontées, pas dans l’Illinois », a déclaré M. Pritzker dans des remarques de la bibliothèque Harold Washington de Chicago.

Il y a eu au moins 1 477 tentatives d’interdiction de 874 titres de livres individuels au cours de la première moitié de l’année scolaire 2022-2023, selon le groupe d’expression libre PEN Amérique, qui surveille les défis du livre à travers les États-Unis. Les chiffres marquent un pic de près de 30% par rapport aux défis de livres par rapport à l’année précédente.

L’an dernier, un record de plus de 1 200 tentatives de retirer des livres des écoles et des bibliothèques ont été signalés à l’American Library Association, marquant le plus grand nombre de tentatives de retrait de livres et de matériel depuis que l’organisation a commencé à communiquer ces données il y a plus de 20 ans.

Ces tentatives visaient 2 571 titres uniques, selon l’ALA.

En 2022, il y a eu 67 tentatives d’interdiction de livres dans les bibliothèques de l’Illinois, a constaté le groupe.

Plus de 100 projets de loi déposés dans les législatures des États à travers le pays cette année ont menacé de réduire les budgets des bibliothèques, de mettre en œuvre des systèmes de notation des livres, de réglementer les types de livres et de documents dans leurs collections et de modifier les définitions d’obscénité qui préviennent les protections du premier amendement, selon un base de données d’EveryLibrary.

La semaine dernière, le président Joe Biden a annoncé une série de mesures fédérales destinées à renforcer la protection des personnes LGBT+, notamment la nomination d’un contrôleur fédéral auprès du département américain de l’Éducation pour faire face à la flambée des défis liés aux livres.

Le maire de Chicago, Brandon Johnson, un ancien éducateur, a soutenu la législation et lié les menaces pesant sur le matériel d’apprentissage à un manque d’accès plus large dans les communautés vulnérables,

Y compris « le droit de vote, l’accès aux droits liés au genre, l’accès aux soins de santé et l’accès à des écoles entièrement financées », a-t-il déclaré dans un communiqué.

« Nous ne pouvons pas continuer à faire reculer les enfants qui ont déjà connu des décennies de désinvestissement », a-t-il ajouté.