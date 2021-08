Le gouverneur de l’Illinois Pritzker introduit un mandat de masque pour les écoles alors que les cas de Covid augmentent

Pritzker a noté que la nouvelle ordonnance aurait un impact sur 1,8 million d’enfants non vaccinés de moins de 12 ans. En plus d’exiger des masques dans les écoles, Pritzker a rendu obligatoire les couvertures faciales dans tous les établissements de soins de longue durée de l’État, ainsi que dans les établissements correctionnels gérés par l’État, foyers pour vétérans, hôpitaux psychiatriques et centres de développement.

L’annonce de Pritzker intervient également alors que les gouvernements des États et locaux continuent d’introduire des mesures de santé pour atténuer la propagation de la maladie infectieuse. Lundi, sept comtés du nord de la Californie ont émis un mandat de masque pour tous les environnements intérieurs, élevant un avis de couverture faciale publié en juillet à une exigence.

Le même jour, la Louisiane a publié un nouveau mandat de masque à l’échelle de l’État pour les résidents des lieux publics intérieurs jusqu’au 1er septembre au moins, une mesure qui inclut les élèves de la maternelle au collège. Le Nevada a relancé son mandat de masque pour les espaces publics intérieurs le 27 juillet, bien qu’il ne s’applique qu’aux comtés avec des taux de transmission élevés de Covid.

Et mardi, la ville de New York a rendu obligatoire la vaccination des employés et des clients des restaurants, des gymnases et des centres de divertissement de la ville, une ordonnance qui prendra effet en septembre. Le maire Bill de Blasio a également dit en juin que les écoles de la ville maintiendraient leurs mandats de masque en place.