Le gouverneur de l’Illinois impose un mandat de masque à toutes les écoles et garderies, ordonne à de nombreux employés de l’État de se faire vacciner contre Covid-19 — RT USA News

Le gouverneur de l’Illinois, JB Pritzker, a ordonné que tous les enfants et le personnel des écoles et des garderies portent des masques pour empêcher la propagation de Covid-19, et a exigé que les employés de l’État dans les prisons et autres installations de rassemblement soient vaccinés.

L’ordonnance, qui a été émise mercredi et est entrée en vigueur immédiatement, garantit que pratiquement tous les enfants de l’Illinois – de la maternelle au lycée – seront obligés de porter des masques pendant les heures de classe, quel que soit leur statut vaccinal. Les entraîneurs et les étudiants participant à des sports en salle, comme le volleyball et le basketball, doivent également être masqués.

« En tant que gouverneur, il est de mon devoir de dire que nous devons prendre des mesures immédiates et urgentes pour ralentir la propagation de la variante Delta », dit Pritzker. « Des gens meurent qui n’ont pas à mourir. » Il a ajouté qu’avec l’augmentation des hospitalisations pour Covid-19, « nous avons un temps limité pour éviter les plus hauts sommets de cette vague à l’approche de l’automne. »

Je souhaite que nous puissions éviter que COVID interfère avec notre été. Mais le virus et ses effets augmentent à nouveau, et le plus grand groupe touché qui est particulièrement touché sont les non vaccinés. Voici comment nous combattons la variante Delta dans l'Illinois :

Le mandat à l’échelle de l’État intervient après que certains districts scolaires de l’Illinois ont refusé de suivre les directives du Centre américain de contrôle et de prévention des maladies (CDC) et du Département de la santé publique de l’Illinois (IDPH) appelant au port obligatoire du masque, rendant plutôt les couvre-visages facultatifs. Le CDC a inversé le cours sur les mandats de masque dans les écoles et autres lieux intérieurs le mois dernier, notant que même les personnes vaccinées peuvent attraper et propager la variante Delta hautement contagieuse de Covid-19.

L’Illinois compte environ 1,8 million d’enfants de moins de 12 ans, ce qui signifie qu’ils ne sont éligibles à aucun des vaccins autorisés aux États-Unis. Les mandats de masques scolaires ont été très controversés aux États-Unis, les critiques affirmant, entre autres, que les enfants ne sont pas susceptibles de contracter une maladie grave due à Covid-19.





En fait, même si la pandémie a tué des millions de personnes à travers le monde l’année dernière, la mortalité infantile a diminué, selon un projet de recherche appelé Human Mortality Database. Les États-Unis ont enregistré 416 décès de Covid-19 chez des personnes de 18 ans et moins, selon les données du CDC, mais le Dr Marty Makary, professeur à la Johns Hopkins School of Medicine, a déclaré qu’il n’avait même pas trouvé un seul exemple d’enfant par ailleurs en bonne santé qui était tué par le virus. Une étude de Johns Hopkins couvrant environ la moitié des données de l’assurance maladie américaine a révélé que tous les décès pédiatriques de Covid-19 concernaient des enfants atteints de maladies préexistantes, telles que la leucémie.

Mais les partisans du masquage des enfants dans les écoles ont souligné que même si les élèves ne courent pas un risque élevé de maladie grave, ils peuvent transmettre le virus à des personnes plus vulnérables, telles que des parents âgés. En Australie, la directrice de la santé publique du Queensland, Jeanette Young, est allée jusqu’à dire cette semaine aux grands-parents non vaccinés de « S’il vous plaît, ne vous approchez pas de vos petits-enfants. »

Comme d’autres États américains, l’Illinois a vu de nouvelles infections à Covid-19 augmenter ces dernières semaines au milieu de la propagation de la variante Delta. L’État a signalé mercredi 2 364 nouveaux cas et 18 décès. C’est encore loin du niveau record de plus de 12 000 par jour en novembre dernier, mais les infections étaient bien inférieures à 1 000 par jour de fin mai à début juillet.

Le mandat de vaccination de Pritzker affectera les employés de l’État dans les établissements collectifs, tels que les prisons et les établissements de soins de longue durée. « Nos résidents les plus vulnérables, tels que les anciens combattants qui ne peuvent pas vivre seuls et les adultes vivant avec une déficience intellectuelle n’ont d’autre choix que de vivre parmi ces travailleurs. dit le gouverneur.





