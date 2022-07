Le gouverneur de l’Illinois est testé positif au COVID-19 ; symptômes légers

SPRINGFIELD, Illinois (AP) – Le bureau du gouverneur JB Pritzker a annoncé mardi que le gouverneur de l’Illinois avait été testé positif au COVID-19.

Pritzker éprouve de légers symptômes et s’est vu prescrire le médicament antiviral Paxlovid, selon un communiqué de son bureau. Il travaille à domicile.

Le démocrate subit un régime de test de routine COVID-19 et a reçu le résultat positif après avoir été informé que plusieurs contacts étroits avaient contracté la maladie.

Pritzker est vacciné et a reçu deux rappels. Il a longtemps exhorté tout le monde à se faire vacciner et à suivre les directives des Centers for Disease Control and Prevention pour rester en bonne santé et arrêter la propagation.

Vendredi dernier, le ministère de la Santé publique de l’Illinois a signalé que près de la moitié de tous les comtés de l’Illinois sont au «niveau communautaire élevé» pour COVID-19 et du reste, tous les comtés sauf huit sont au «niveau communautaire moyen». Le Département de la santé publique recommande aux gens de faire preuve de prudence et de porter un couvre-visage lorsqu’ils sont à l’intérieur.

Depuis début 2020, l’Illinois a enregistré 3,496 millions de cas de COVID-19. La maladie a contribué à 34 257 décès.

The Associated Press