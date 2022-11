Le gouverneur de l’Illinois envisage des alliés législatifs après sa réélection

SPRINGFIELD, Illinois (AP) – Le gouverneur JB Pritzker a déclaré mercredi que sa réélection un jour plus tôt indiquait que les électeurs voulaient que l’Illinois “soit un phare d’espoir, d’opportunité et de compassion” et a déclaré son désir de servir l’État en tant que gouverneur tout en limogeant le l’idée qu’il vise la Maison Blanche dans deux ans.

Dans des remarques lumineuses et animées qui différaient fortement de sa diatribe électorale contre l’extrémisme républicain, Pritzker a déclaré que sa défaite du challenger conservateur du GOP Darren Bailey avait produit plusieurs vainqueurs à ses côtés. Alors que les victoires législatives des démocrates s’empilaient mercredi, Pritzker obtenait encore plus d’alliés pour se concentrer sur les réductions d’impôts, l’énergie propre et les emplois.

« Les familles ouvrières ont gagné. Les enfants ont gagné. Ceux qui ont été laissés de côté et laissés pour compte ont gagné. Notre économie a gagné », a déclaré Pritzker lors d’une conférence de presse à Chicago. “La démocratie a gagné – et j’ai hâte de retourner au travail.”

Pritzker devrait trouver facilement des coéquipiers coopératifs à l’Assemblée générale. Les démocrates, qui ont maintenu le contrôle de la supermajorité de la Chambre et du Sénat depuis 2015, avaient un verrou virtuel sur le contrôle continu des 3/5e des voix dans chaque chambre, ce qui signifie que les démocrates peuvent théoriquement approuver toute législation sans le soutien des républicains.

Selon les tableaux des votes de l’Associated Press, mercredi après-midi, les démocrates de la Chambre avaient remporté un siège, égalant leur total de 74 voix en 2021-22, un record pour le contrôle d’un seul parti de la Chambre depuis qu’un amendement constitutionnel a réduit sa taille à partir de 1983. Les démocrates du Sénat en avaient 36, le minimum pour une supermajorité, et semblaient en voie d’égaler leur record actuel de 40 sièges.

Pritzker est apparu plus gouverneur que la nuit précédente, alors qu’il semblait s’adresser à un public beaucoup plus large que les seuls résidents de l’État des Prairies en dénonçant ce qu’il considère comme le dogmatisme de l’ancien président Donald Trump. Il ressemblait à un rival potentiel de Trump, dont beaucoup s’attendent à ce qu’il brigue à nouveau la présidence en 2024.

Pritzker a insisté sur le fait qu’il se concentre non pas sur la nomination d’une convention nationale, mais sur le travail à accomplir. “C’est vraiment la chose la plus importante pour moi car nous avons beaucoup de défis que l’Illinois doit surmonter”, a-t-il déclaré.

Quant à sa rhétorique enflammée la veille au soir, il a dit qu’il abordait « les valeurs des deux parties ».

“J’ai essayé de clarifier tout au long de l’année dernière et dans ma candidature à la réélection ce que nous, les démocrates, défendons, et aussi de souligner ce que les républicains représentent vraiment”, a déclaré Pritzker. “Ils sont un parti qui est dirigé par Donald Trump, que mon adversaire était un disciple de Donald Trump.”

Pritzker, le premier gouverneur élu de l’Illinois à être réélu depuis Rod Blagojevich en 2006, trouvera Springfield accueillant. Chaque siège à l’Assemblée générale était sur un bulletin de vote mardi parce que de nouvelles limites législatives requises après le recensement décennal pour refléter les changements de population ont été tracées – par les démocrates.

La composition de la Chambre sortante – une nouvelle session commence en janvier – est de 73-45 en faveur des démocrates. Avec 10 courses à la Chambre non encore convoquées par l’AP mercredi après-midi, les républicains avaient remporté 34 sièges. Plusieurs des concours non appelés impliquaient des titulaires républicains dans des courses serrées.

La performance décevante du GOP a incité le chef de la minorité à la Chambre, Jim Durkin, à annoncer qu’il ne chercherait pas à être réélu pour diriger son caucus au printemps prochain. L’ancien procureur de Western Springs, âgé de 61 ans, a déclaré que le poste de direction était “l’honneur d’une vie” mais que le parti avait besoin d’un nouvel élan.

“Il est temps pour le Parti républicain de l’Illinois de se reconstruire avec de nouveaux dirigeants capables de ramener au parti les indépendants nécessaires pour apporter des changements à l’État”, a déclaré Durkin dans un communiqué.

Le président du Sénat, Don Harmon, un démocrate d’Oak Park, célébrait une supermajorité continue dès mardi soir. Les chiffres de l’AP mercredi ont montré 36 victoires, le minimum pour le contrôle 3/5, contre les 40 qu’ils ont actuellement. Huit affrontements n’avaient pas encore été annoncés.

«Les démocrates du Sénat de l’Illinois se sont engagés à des budgets d’État responsables qui accordent la priorité au financement des écoles, des soins de santé et de la sécurité publique; des réformes éthiques significatives ; et l’égalité des chances pour tous les Illinois grâce à la création d’emplois et à l’investissement communautaire », a déclaré Harmon dans un communiqué.

___

Suivez l’écrivain politique John O’Connor sur https://twitter.com/apoconnor

John O’connor, Associated Press