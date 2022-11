Le gouverneur de l’Illinois cherche un deuxième mandat contre le challenger du GOP

SPRINGFIELD, Illinois (AP) – Le gouverneur démocrate de l’Illinois et son challenger républicain se sont mutuellement accusés d’être déconnectés et trop extrêmes avant les élections de mardi.

Le gouverneur JB Pritzker a pris ses fonctions en 2019 après avoir battu un gouverneur du GOP de plus en plus impopulaire, Bruce Rauner, dont la quête d’un programme conservateur de grande envergure a été bloquée par une puissante législature contrôlée par les démocrates. Maintenant, Pritzker soutient que son adversaire, le sénateur Darren Bailey, va au-delà de l’idéologie de Rauner et est «trop extrême» sur des questions telles que l’accès à l’avortement et les restrictions sur les armes à feu, et n’a aucune proposition concrète pour réduire la criminalité ou renforcer l’éducation ou les services sociaux.

Bailey dit que la volonté du milliardaire et philanthrope de 57 ans d’être «le gouverneur de gauche le plus radical d’Amérique» décime l’État en dorlotant les criminels, en proposant l’avortement sans restriction et en dépensant trop pour les programmes sociaux.

Pritzker a fait campagne cette année pour équilibrer le budget pendant quatre ans, offrant 1,8 milliard de dollars d’allégement aux contribuables au printemps dernier et remboursant une montagne de dettes, principalement des factures en souffrance aux fournisseurs. Mais les dépenses ont augmenté, en partie à cause des fonds fédéraux de secours contre la pandémie de COVID-19 qui, selon Bailey, ont été utilisés pour équilibrer les comptes. Pritzker a souligné que l’argent a été utilisé pour des mesures de secours ponctuelles.

Bailey, 56 ans, a fait du crime à Chicago une pièce maîtresse de sa campagne et a été ridiculisé lorsqu’il a qualifié la troisième plus grande ville du pays de “trou de l’enfer corrompu par la criminalité”. Cela l’a incité à la renommer “Pritzkerville” parce que “chacune des politiques extrêmes du gouverneur Pritzker détruit la ville”. Pritzker a souligné les investissements dans la police d’État et la détection du crime, des dispositions contre lesquelles Bailey s’est empressé de souligner. Mais le républicain dit qu’il s’est opposé à ces mesures dans le cadre d’une législation massive rédigée avec peu de contribution de son parti.

Fermier de la ville de Xenia, dans le sud de l’Illinois, Bailey soutient fermement les droits des armes à feu tandis que le gouverneur veut interdire les fusils semi-automatiques. Bailey s’est moqué de lui pour ne pas avoir fait cela en quatre ans avec le contrôle démocrate à majorité qualifiée de la Chambre et du Sénat.

Malgré la probabilité que le contrôle se poursuive, Bailey s’est engagé à abroger la loi SAFE-T que les démocrates ont adoptée l’année dernière, une refonte de la justice pénale qui établit de nouvelles normes en matière de maintien de l’ordre et de discipline, restreint le recours à la force contre les suspects et met fin au recours à la caution en espèces. pour les délinquants violents.

L’élimination de la caution en espèces signifie la liberté avant le procès pour les personnes soupçonnées de crimes horribles, soutient Bailey. Pritzker dit que les juges pourront garder les suspects violents enfermés et empêcher les riches d’acheter leur liberté en attendant leur procès.

L’accès à l’avortement a fait les manchettes dans les courses à l’échelle nationale après que la Cour suprême a annulé l’opinion Roe v. Wade, âgée de 50 ans, légalisant la procédure. L’Illinois n’a aucune restriction sur l’avortement avant la viabilité fœtale de 24 à 26 semaines ou après cette période pour préserver la santé ou la vie du patient.

Bailey s’oppose à l’avortement, en particulier à l’avortement financé par les contribuables, et il s’oppose à toute extension de l’accès à la procédure. Cependant, il a promis que les restrictions sur l’avortement ne figuraient pas à son ordre du jour, car les démocrates étant susceptibles de garder la mainmise sur l’Assemblée législative, aucune restriction de ce type n’atteindrait son bureau.

