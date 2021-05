Le gouverneur de l’Idaho rentre chez lui pour révoquer l’ordonnance interdisant le mandat du masque, signée par son lieutenant alors qu’il était absent – ​​RT USA News

L’interdiction par l’Idaho des mandats locaux de masques Covid-19 n’a duré qu’une journée, car le gouverneur Brad Little a révoqué un décret exécutif émis par son lieutenant alors qu’il voyageait hors de l’État, et l’a réprimandée pour « abus de pouvoir irresponsable ».

« L’action qui a eu lieu pendant que je voyageais cette semaine n’est pas du poste de gouverneur », Peu dit vendredi. « L’action qui a eu lieu était un coup politique irresponsable et intéressé. »

Je n’aime pas la petite politique. Je n’aime pas les coups politiques sur la primauté du droit. Cependant, les conséquences importantes du décret exécutif fragile du lieutenant-gouverneur m’obligent à nettoyer un gâchis.https://t.co/kDbQJ08wsc – Brad Little (@GovernorLittle) 28 mai 2021

Little faisait référence à l’ordonnance de jeudi du lieutenant-gouverneur Janice McGeachin interdisant immédiatement aux villes, aux conseils scolaires et à d’autres entités gouvernementales locales d’imposer des mandats de masque Covid-19. McGeachin a déclaré qu’elle émettait l’ordre en tant que « gouverneur par intérim » à « protéger les droits et les libertés des individus et des entreprises ».

Elle a fait le geste surprise alors que Little était hors de l’État pour une conférence des gouverneurs républicains à Nashville. Un porte-parole du gouverneur a déclaré que McGeachin ne l’avait pas informé de son intention de publier l’ordre anti-masque.

Aujourd’hui, en tant que gouverneur par intérim de l’État de l’Idaho, j’ai signé un décret pour protéger les droits et libertés des individus et des entreprises en interdisant à l’État et à ses subdivisions politiques – y compris les écoles publiques – d’imposer des mandats de masque dans notre État. #idpolpic.twitter.com/Nmb6DX9v6X – Janice McGeachin (@JaniceMcGeachin) 27 mai 2021

Little était l’un des rares gouverneurs, même parmi les républicains, à avoir refusé de délivrer un mandat de masque à l’échelle de l’État pendant la pandémie de Covid-19. Mais il a déclaré qu’il évitait également d’enfreindre le pouvoir des gouvernements locaux d’établir leurs propres politiques en matière de masques, respectant le principe selon lequel « Le gouvernement le plus proche du peuple gouverne le mieux.

La question des masques a été profondément controversée dans l’Idaho, où des militants conservateurs ont organisé des dizaines de manifestations brûlant des masques au mépris des mandats locaux.





McGeachin plus tôt ce mois-ci a déposé des papiers pour se présenter au poste de gouverneur en 2022, défiant Little. Son action exécutive a essentiellement forcé le titulaire à laisser son ordre en vigueur ou à risquer de mettre en colère les électeurs anti-masques.

« Je n’aime pas la petite politique » Peu dit. «Je n’aime pas les coups politiques sur l’état de droit. Cependant, les conséquences importantes du décret exécutif fragile du lieutenant-gouverneur m’obligent à nettoyer un gâchis.

La révocation par Little de l’ordre de McGeachin était rassurante pour au moins certains Idahoans. « Merci de nous avoir fait sortir du chaos » a déclaré un commentateur de Twitter. « Maintenant, ne quittez plus l’État. »

Merci de nous avoir sorti du chaos ! Maintenant, ne quittez plus l’état ! – MmeBibliothécaire (@shirlidaho) 28 mai 2021

