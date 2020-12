Le gouverneur de Pennsylvanie, Tom Wolf, a été testé positif au Covid-19 lors d’un contrôle viral «de routine», a-t-il révélé dans un communiqué. Il continuerait à exercer ses fonctions politiques depuis la quarantaine à domicile.

Wolf a informé le public de son diagnostic mercredi, expliquant que le résultat positif était apparu lors d’un « test de routine » le jour d’avant. Le démocrate de 72 ans a ajouté qu’il avait «aucun symptôme« Et s’isole chez lui avec sa femme, »suivant les directives du CDC et du ministère de la Santé. »

Le gouverneur en a profité pour réprimander ses électeurs sur le fait de suivre la gamme toujours changeante de règles comportementales imposées à la suite de la pandémie, même en admettant que son propre test positif est venu après « suivant toutes les précautions. »

« Je demande à tous les Pennsylvaniens de porter un masque, de rester à la maison autant que possible, de s’éloigner socialement de ceux qui ne sont pas dans votre foyer et… de rester en sécurité», Lit-on dans la déclaration de Wolf.

Le gouverneur avait averti plus tôt cette semaine que la Pennsylvanie était proche de sa capacité en lits d’hôpital. Le département d’État de la Santé a annoncé qu’il y avait eu 7 000 nouveaux cas mardi. Quelque 11 762 personnes sont mortes du virus dans tout l’État depuis le début de la pandémie.

On s’attend à ce que Wolf impose encore plus de restrictions aux Pennsylvaniens dans un proche avenir, bien que les détails n’aient pas été rendus publics mercredi. Les législateurs de l’État craignent que la fermeture de restaurants ne serve à nouveau de « coup écrasant« À l’industrie, et le chef de la majorité républicaine à la Chambre, Kerry Benninghoff, a exhorté le gouverneur plus tôt cette semaine à ne pas »annuler Noël » ou « utilisation [his] un stylo de décret pour dévaster des vies et des moyens de subsistance», Faisant valoir que tous les diktats unilatéraux dans le monde ne créeront pas un sentiment de responsabilité personnelle chez les personnes qui n’en avaient pas.

Bien que le type de test effectué par Wolf ne soit pas clair, l’intégrité du test PCR «étalon-or» couramment utilisé pour diagnostiquer Covid-19 a été remise en question. Eurosurveillance, la revue qui a publié l’article sur lequel est basée la méthode de test PCR pour le nouveau coronavirus, envisage apparemment de retirer l’article. Le mois dernier, un tribunal portugais a estimé que le test n’était pas adapté à son objectif, une décision qui est restée largement ignorée dans la presse grand public.

La Pennsylvanie est l’un des nombreux États qui ont fait l’objet d’un examen minutieux pour une politique désastreuse obligeant les maisons de soins pour personnes âgées à admettre des patients probablement infectés par Covid-19. Plus des deux tiers des décès dus à une pandémie dans l’État ont eu lieu dans des maisons de soins infirmiers, et la secrétaire à la Santé de Pennsylvanie, Rachel Levine – la responsable de la politique – a tenu à retirer sa propre mère d’un de ces établissements. Le procureur général de l’État aurait ouvert une enquête sur certaines des maisons de retraite les plus touchées en mai.

Wolf est le sixième gouverneur américain à recevoir un résultat de test positif pour Covid-19. Les dirigeants des États de Virginie, du Nevada, de l’Oklahoma, du Wyoming et du Colorado ont tous été testés positifs, tandis que le gouverneur de l’Ohio, Mike DeWine, a été testé négatif quelques heures seulement après avoir été testé positif.

