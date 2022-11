Le gouverneur de l’Arkansas recommande une augmentation du financement des écoles

LITTLE ROCK, Ark. (AP) – Le gouverneur de l’Arkansas, Asa Hutchinson, a recommandé jeudi aux législateurs d’augmenter le financement des écoles publiques de 550 millions de dollars au cours des deux prochaines années pour augmenter le salaire des enseignants, alors que le républicain se prépare à quitter ses fonctions en janvier.

Hutchinson a présenté ses recommandations budgétaires à un panel législatif quelques jours après que la républicaine Sarah Huckabee Sanders a été élue prochaine gouverneure de l’État. Hutchinson, qui s’est vu interdire par la limite des mandats de se présenter à la réélection, a reconnu que la décision sur le budget appartiendra à la législature et à Sanders l’année prochaine.

Hutchinson a déclaré que sa proposition de financement “permet à la prochaine administration et à l’Assemblée générale une flexibilité maximale en termes d’augmentation des salaires des enseignants et d’amélioration des résultats de l’éducation dans l’État”.

La proposition demande d’augmenter le financement des écoles publiques de 200 millions de dollars au cours de l’exercice qui commence en juillet 2023 et de 350 millions de dollars l’année suivante.

Plus tôt cette année, Hutchinson a appelé les législateurs à augmenter le salaire des enseignants, mais a décidé de ne pas l’inscrire à l’ordre du jour d’une session spéciale en août en raison d’un manque de soutien au sein de l’Assemblée législative majoritairement républicaine.

Les commissions de l’éducation de la Chambre et du Sénat ont depuis approuvé des propositions visant à accorder aux enseignants des augmentations de 4 000 $, bien qu’elles diffèrent sur le moment où les augmentations devraient être accordées.

Sanders, qui a annoncé jeudi son équipe de transition, n’a pas dit si elle était d’accord avec la recommandation budgétaire de Hutchinson.

“La gouverneure élue Sanders attend avec impatience la poursuite des conversations avec la gouverneure et ses partenaires législatifs pendant la transition alors qu’elle travaille à l’élaboration d’un budget qui rend le gouvernement léger et efficace, réduit les impôts et donne la priorité aux promesses qu’elle a faites à l’Arkansans de faire de notre État un des meilleurs pour vivre, travailler et élever une famille », a déclaré le porte-parole de Sanders, Judd Deere, dans un communiqué.

Hutchinson a recommandé une augmentation du budget global de l’État de 5% à 6,3 milliards de dollars au cours du prochain exercice. La proposition de budget prévoit que l’État terminera cette année avec un excédent de près de 255 millions de dollars.

Hutchinson, qui s’est heurté à l’Assemblée législative ces dernières années sur des questions telles que l’interdiction des soins médicaux transgenres et les restrictions liées au COVID-19, a fait allusion à la relation parfois difficile lorsqu’il s’est adressé aux législateurs.

“Quand le fer frappe le fer, qu’obtenez-vous ? Vous obtenez quelques étincelles », a déclaré Hutchinson, se référant à un passage de la Bible. “Mais vous obtenez également un résultat plus net, et je crois que notre relation a reflété ce principe scripturaire.”

Andrew Demillo, l’Associated Press