L’ancien gouverneur de l’Arkansas, Mike Huckabee, a été critiqué sur Twitter pour son tweet « raciste » et « anti-asiatique » affirmant qu’il « s’identifierait comme chinois » afin que Coca-Cola, Delta et Nike l’aiment.

«J’ai décidé de« m’identifier »comme chinois. Coke m’aimera, Delta sera d’accord avec mes «valeurs» et j’achèterai probablement des chaussures de Nike et des billets pour les matchs @MLB. L’Amérique n’est-elle pas géniale? Huckabee a tweeté samedi matin.

Huckabee semblait faire référence à la nouvelle loi de vote radicale de la Géorgie, que beaucoup ont qualifiée de suppression des électeurs, tout en se moquant de ceux qui s’opposent à la haine et à la violence contre les Américains d’origine asiatique.

Ses remarques interviennent juste une semaine après qu’une femme de 65 ans a été violemment agressée alors qu’elle se rendait à l’église près de Times Square à New York. L’attaque a intensifié des niveaux d’indignation déjà palpables face aux attaques anti-asiatiques qui se sont intensifiées avec la pandémie.

L’assaut de New York est survenu deux semaines seulement après qu’un homme armé blanc ait ouvert le feu dans trois entreprises de massage appartenant à des Asiatiques dans le métro d’Atlanta. Huit personnes, dont six femmes d’origine asiatique, sont décédées.

Pendant ce temps, trois groupes ont déjà déposé une plainte contre la mesure de la Géorgie, qui ajoute un plus grand contrôle législatif sur la façon dont les élections sont organisées et comprend des exigences d’identification strictes pour le vote par correspondance des absents. Il limite également l’utilisation des urnes et fait un crime de distribuer de la nourriture ou de l’eau aux électeurs qui font la queue, entre autres dispositions.

Les remarques de Huckabee ont incité plusieurs personnes à se tourner vers les médias sociaux pour critiquer l’ancien gouverneur pour avoir prétendu être « chrétien » mais crachant un discours de « haine » asiatique.

«WHOA. Raciste, beaucoup, Mike? Les chrétiens évangéliques sont hors de contrôle avec la haine. Vous montrez la voie », a tweeté une personne.

Un autre a écrit: « Wow, c’est épouvantable. Six femmes américaines d’origine asiatique ont été massacrées le 16 mars. Le week-end dernier, une femme asiatique de votre âge a été battue et a reçu des coups de pied à New York et est toujours hospitalisée pour des fractures et une commotion cérébrale. Chaque jour, des personnes asiatiques / AAPI sont victimes de crimes haineux. Supprime ça.’

Le membre du Congrès californien Ted Lieu a tweeté: « Hé Mike Huckabee, j’ai demandé autour de moi et Coke m’aime bien, Delta est d’accord avec mes valeurs, je porte des Nikes et les Dodgers de ma ville natale ont remporté les World Series. Mais ce n’est pas à cause de mon appartenance ethnique. C’est parce que je ne suis pas un sh * thead comme toi qui ajoute du carburant à la haine anti-asiatique.

«Assez raciste et dégueulasse. J’espère que Twitter vous interdit d’avoir fomenté la haine anti-asiatique », a écrit un autre.

L’activiste Fred Guttenberg, dont la fille a été tuée dans la fusillade de Parkland en février 2018, a déclaré: « J’ai décidé de vous identifier comme un haineux de l’Amérique, de la démocratie et de la décence et de simplement vous identifier comme un trou. »

Le tweet de Huckabee a également frappé la MLB, qui a retiré son match des étoiles de Géorgie après que le gouverneur Brian Kemp ait signé une nouvelle loi sur le vote qui, selon les critiques, affectera de manière disproportionnée les communautés de couleur.

Le gouverneur républicain a déclaré lors d’une conférence de presse que la MLB « a cédé à la peur et aux mensonges des militants libéraux » lorsqu’elle a arraché le match du 13 juillet au Truist Park d’Atlanta. Il a ajouté que la décision nuirait aux travailleurs de l’État et aurait des conséquences à long terme sur l’économie.

«Je veux être clair: je ne reculerai pas de ce combat. Nous ne serons pas intimidés et nous ne serons pas non plus réduits au silence », a déclaré Kemp.

« La Major League Baseball, Coca-Cola et Delta ont peut-être peur de Stacey Abrams, Joe Biden et de la gauche, mais je ne le suis pas », a-t-il déclaré, faisant référence aux entreprises qui ont également critiqué la nouvelle loi.

Les républicains de Géorgie disent que les changements étaient nécessaires pour maintenir la confiance des électeurs dans le système électoral, et le gouverneur insiste sur le fait que les opposants ont mal interprété ce que fait la loi. Pourtant, les législateurs du GOP ont procédé aux révisions en grande partie en réponse aux fausses allégations de fraude lors des élections de 2020 faites par l’ancien président Donald Trump et ses partisans.

Abrams, qui défend le droit de vote depuis sa défaite de justesse face à Kemp aux élections de 2018, fait partie de ceux qui se sont prononcés contre la loi. La démocrate est surveillée de près pour voir si elle cherche une revanche en 2022.

Le commissaire de la MLB, Rob Manfred, avait précédemment déclaré qu’il avait appelé à déplacer les événements All-Star et le repêchage amateur d’Atlanta après des discussions avec des joueurs individuels et la Players Alliance, une organisation de joueurs noirs formée après la mort de George Floyd l’année dernière.

Un nouveau stade approximatif pour les événements n’a pas été immédiatement révélé.

Kemp a également critiqué la ligue pour ne pas avoir essayé d’améliorer l’accès des électeurs dans son État d’origine de New York, où il a déclaré que les électeurs avaient besoin d’une excuse pour voter par courrier et qu’ils avaient moins de jours de vote anticipé qu’en Géorgie.

Il a déclaré que sa décision signifiait «annuler la culture» pour les entreprises et emplois américains.

L’ancien président Donald Trump a également critiqué la décision de la ligue, tandis que l’ancien président Barack Obama a félicité la MLB pour sa décision, affirmant qu’il n’y avait pas de meilleur moyen pour le baseball d’honorer. [Hank] Aaron, «qui a toujours montré l’exemple».

Pendant ce temps, le procureur général des États-Unis, Merrick Garland, a ordonné un examen de la manière dont le ministère de la Justice peut au mieux déployer ses ressources pour lutter contre les crimes de haine lors d’une vague d’incidents visant les Américains d’origine asiatique.

Garland a publié une note à l’échelle du département annonçant l’examen de 30 jours, citant « l’augmentation récente des crimes haineux et des incidents haineux, en particulier la tendance inquiétante des rapports de violence contre les membres de la communauté des Américano-asiatiques et des îles du Pacifique depuis le début de la pandémie. ».

Les militants américains d’origine asiatique disent que Trump est en partie à blâmer à cause de sa rhétorique autour du COVID-19, qu’il appelait fréquemment le « virus chinois ».

Ils disent qu’il a autorisé les gens à montrer un racisme qui était déjà enraciné dans des décennies de sentiment anti-asiatique aux États-Unis.

Selon un rapport de Stop AAPI Hate, plus de 3800 incidents anti-asiatiques ont été signalés à l’organisation entre mars 2020 et février.

Le groupe, qui suit les incidents de discrimination, de haine et de xénophobie contre les Américains d’origine asiatique et les insulaires du Pacifique aux États-Unis, a déclaré que ce nombre ne représente « qu’une fraction du nombre d’incidents de haine qui se produisent réellement ».

Selon le Center for the Study of Hate & Extremism de la California State University, San Bernardino, les crimes haineux ciblant les Asiatiques ont augmenté de 150% l’année dernière, tandis que les crimes haineux dans l’ensemble pendant la pandémie ont diminué de 7%.