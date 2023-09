Le gouverneur de l’Arkansas demande une exemption sur les dossiers de voyage et de sécurité et recule sur d’autres changements

LITTLE ROCK, Ark. (AP) — La gouverneure de l’Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, et les républicains de l’Assemblée législative ont renoncé mardi à un vaste projet visant à restreindre l’accès du public aux documents sur l’administration de Sanders, mais ils ont déclaré qu’ils chercheraient toujours à limiter ce qui peut être libéré sur les voyages et la sécurité du gouverneur du GOP.

Les législateurs républicains ont déposé une législation exemptant la divulgation des dossiers de voyage et de sécurité après un tollé suscité par une proposition visant à réduire considérablement la loi sur la liberté d’information de l’État. Un large éventail de critiques, parmi lesquels des groupes de médias, des défenseurs de la transparence et certains conservateurs, s’étaient plaints que la législation initiale éroderait la loi de 1967 protégeant l’accès du public aux documents et réunions du gouvernement.

« La sécurité de notre gouverneur et de sa famille devrait être la priorité absolue pour nous », a déclaré le président du Sénat Bart Hester lors d’une conférence de presse au Capitole de l’État avec les républicains du Sénat.

La législation permettrait à l’État de cloisonner les détails sur la sécurité assurée par Sanders et d’autres officiers constitutionnels, y compris les personnes qui voyagent à bord de l’avion de la police d’État et le coût des voyages individuels. Sanders cherche les limites alors que la police d’État est poursuivie en justice par un avocat et blogueur qui accuse l’agence d’avoir illégalement retenu des dossiers sur les voyages et la sécurité du gouverneur.

En appelant à ces restrictions, Sanders a cité les menaces de mort auxquelles elle a été confrontée au fil des années, remontant à l’époque où elle était attachée de presse de l’ancien président Donald Trump. Sanders a déclaré mardi qu’elle avait demandé à la Chambre et au Sénat de déposer une législation limitée à sa sécurité, la qualifiant d' »élément le plus critique et le plus important de la réforme de la FOIA ».

« Personne n’a dit que changer le statu quo serait facile, mais c’est un excellent point de départ pour rendre notre gouvernement plus sûr et plus efficace », a-t-elle déclaré dans un communiqué.

La dernière législation supprime d’autres dispositions qui, selon les critiques, auraient protégé une multitude de documents sur les agences gouvernementales de l’État, notamment une mesure qui aurait bloqué la publication de documents « reflétant les communications » entre le bureau du gouverneur et ses 15 secrétaires de cabinet nommés.

Le projet de loi le plus récent supprime également les propositions confrontées à l’opposition qui auraient créé une exemption du secret professionnel de l’avocat pour les dossiers de l’État et un changement dans la manière dont les honoraires d’avocat sont attribués dans les procès liés aux dossiers ouverts.

Les démocrates ont déclaré qu’ils étaient toujours préoccupés par le projet de loi, mais ils étaient heureux de le voir limité à la sécurité. Le sénateur démocrate Clarke Tucker a déclaré qu’il souhaitait étudier la dernière mesure plus en profondeur, mais a déclaré que ses préoccupations pourraient être « pâles en comparaison » avec la législation originale.

« Mes plus grandes préoccupations étaient simplement de paralyser la transparence du gouvernement de l’Arkansas, ce que le projet de loi précédent aurait fait », a déclaré Tucker.

Robert Steinbuch, professeur de droit à la faculté de droit William H. Bowen de l’Université de l’Arkansas à Little Rock et critique fervent des limites plus généralisées qui avaient été proposées, a qualifié le nouveau projet de loi de « bon résultat ».

« Je suis reconnaissant que nous soyons parvenus à ce résultat et je suis reconnaissant envers les habitants de l’Arkansas car c’est le bon résultat », a déclaré Steinbuch.

La législation déposée mardi exigerait que la police d’État dépose des rapports trimestriels identifiant par mois et par catégorie budgétaire les dépenses pour la sécurité du gouverneur. Cela rendrait également les exemptions sur la sécurité du gouverneur rétroactives au 1er juin 2022.

Les limites proposées pour les dossiers ouverts faisaient partie de plusieurs points que Sanders avait inscrits à l’ordre du jour d’une session extraordinaire qui a débuté lundi. Mais elles ont dominé l’attention des législateurs, une commission sénatoriale ayant entendu plusieurs heures de témoignages sur les exemptions les plus étendues.

Des groupes tels que l’Arkansas Press Association, la section Arkansas de la Society of Professional Journalists et un groupe de travail formé par le corps législatif en 2017 pour examiner les mesures de liberté d’information s’étaient fermement opposés à la législation précédente. L’Association de la Presse a déclaré mardi soir qu’elle était heureuse que le processus ait abouti à des projets de loi « qui donnent à nos élus et à leurs familles le niveau de sécurité qu’ils méritent ». L’Arkansas Broadcasters Association a également déclaré qu’elle soutenait la dernière proposition.

La législation précédente avait également suscité l’opposition de groupes de droite, notamment de deux comités du Parti républicain de comté.

La législation a été remaniée à mesure que d’autres points à l’ordre du jour de la session extraordinaire étaient facilement transmis à l’Assemblée législative.

Le Sénat a approuvé plusieurs mesures, notamment une proposition visant à réduire le taux d’imposition sur le revenu des particuliers de 4,7 % à 4,4 % et le taux d’imposition des sociétés de 5,1 % à 4,8 %. La proposition, qui est maintenant soumise à la Chambre, comprend également un crédit d’impôt unique et non remboursable pouvant atteindre 150 $ pour les particuliers et 300 $ pour les couples mariés gagnant moins de 90 000 $.

Andrew Demillo, Associated Press