Le gouverneur de l’Arizona rend les médicaments contraceptifs disponibles sans ordonnance dans les pharmacies

PHOENIX (AP) – Les adultes de l’Arizona peuvent désormais obtenir des médicaments contraceptifs en vente libre dans une pharmacie sans ordonnance d’un médecin en vertu d’un ordre du gouverneur annoncé jeudi.

La gouverneure Katie Hobbs a déclaré que la règle entrerait en vigueur immédiatement. Il s’applique aux contraceptifs auto-administrés tels que les contraceptifs hormonaux et oraux, et les patients de 18 ans ou plus n’ont qu’à effectuer un dépistage et un test de tension artérielle.

« Nous construisons un Arizona pour tout le monde, ce qui signifie que les gens de tout l’État ont ce dont ils ont besoin pour vivre une vie libre et saine », a déclaré le gouverneur démocrate dans un communiqué.

Plus de 20 États ont des lois qui permettent aux pharmaciens de distribuer des contraceptifs hormonaux approuvés par la FDA sans ordonnance, selon un communiqué du Département des services de santé de l’Arizona.

Hobbs a utilisé ses pouvoirs exécutifs ces dernières semaines pour promouvoir la liberté reproductive. En juin, elle a publié un décret exécutif de grande envergure privant les procureurs de leur capacité à poursuivre des poursuites contre toute personne impliquée dans un avortement obtenu légalement.

Elle prévoit également de soutenir la législation l’année prochaine qui codifierait l’accès au contrôle des naissances.

The Associated Press