Le gouverneur de l’Arizona INTERDIT aux universités publiques d’exiger que les étudiants se fassent vacciner contre le Covid-19 et portent des masques en classe – RT USA News

Le gouverneur Doug Ducey a émis un décret interdisant aux collèges et universités publics de l’Arizona d’exiger les vaccinations et les documents Covid-19, ou obligeant les étudiants à se faire tester ou à porter des masques pour les cours en personne.

« Le vaccin fonctionne et nous encourageons les Arizonans à le prendre. Mais c’est un choix et nous devons le garder ainsi », Ducey a déclaré mardi, annonçant la commande. « L’éducation publique est un droit public, et les contribuables paient pour cela. Nous devons rendre nos universités publiques disponibles pour que les étudiants retournent à l’apprentissage. Ils ont déjà raté trop d’apprentissage.

La partie du décret du gouverneur de l’Arizona Doug Ducey qui interdit aux universités d’État et aux collèges communautaires d’exiger le vaccin COVID-19 : pic.twitter.com/MMwcg0Wk45 – Anne Ryman (@anneryman) 15 juin 2021

L’ordonnance de Ducey exempte les étudiants en médecine ou ceux qui travaillent avec les patients, et n’empêche pas les collèges d’encourager les vaccinations et l’utilisation volontaire de masques ou de fournir des tests.

La commande s’applique à l’Arizona State University à Tempe, à la Northern Arizona University à Flagstaff et à l’Université de l’Arizona à Tucson, ainsi qu’à son College of Applied Science & Technology à Sierra Vista.

Selon les médias locaux, l’ordre du gouverneur républicain semble être directement lié à l’annonce de lundi par l’Université d’État de l’Arizona selon laquelle les étudiants arrivant sur le campus pour des cours en personne en août seront entièrement vaccinés.

L’Arizona State University a émis des exigences pour cet automne: -Afficher les dossiers vax-Ou un bilan de santé quotidien, des tests COVID bihebdomadaires + porter un masque. » épidémie https://t.co/D0C35hBed3pic.twitter.com/egf7DYMtBW – Vaughn Hillyard (@VaughnHilyard) 15 juin 2021

L’université croit « il est impératif pour la santé et le bien-être de notre communauté que tous soient vaccinés », ASU a déclaré dans le communiqué.

Les étudiants qui n’acceptent pas de divulguer leur statut vaccinal, ou ne peuvent pas être vaccinés pour quelque raison que ce soit, seront « nécessaire pour participer » en cours « protocoles de gestion de la santé » – en commençant par un bilan de santé quotidien, des tests Covid-19 jusqu’à deux fois par semaine, et le port d’un masque « dans tous les espaces intérieurs et extérieurs des campus de l’ASU. »

Si elle était mise en œuvre, cela irait à l’encontre des ordres du gouverneur. L’ASU n’a pas encore commenté la question, et la mise à jour du coronavirus de lundi reste sur son site.





Bien que plusieurs vaccins contre le coronavirus soient largement disponibles aux États-Unis, ils n’ont reçu une autorisation d’utilisation d’urgence que par les régulateurs fédéraux. En conséquence, de nombreux États – principalement gouvernés par des républicains – ont été sceptiques quant à l’obligation de leur utilisation.

Samedi, cependant, un juge fédéral du Texas a mis fin à un procès intenté par plus de 100 employés du système hospitalier méthodiste de Houston, arguant qu’ils sont un employeur privé ayant le droit d’exiger la vaccination.

Les employés peuvent « choisir librement d’accepter ou de refuser un vaccin contre le Covid-19 », a déclaré la juge Lynn Hughes, et s’ils refusent, ils « simplement besoin de travailler ailleurs ».

