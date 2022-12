Le gouverneur de l’Arizona, Ducey, empile des conteneurs à la frontière à la fin du mandat

VALLÉE DE SAN RAFAEL, Arizona (AP) —

Les équipes de travail ont régulièrement érigé des centaines de conteneurs d’expédition à double empilement surmontés de barbelés le long de la frontière orientale éloignée de l’Arizona avec le Mexique dans un spectacle audacieux d’application des frontières par le gouverneur républicain Doug Ducey alors même qu’il se prépare à quitter ses fonctions.

Jusqu’à ce que les manifestants ralentissent, puis arrêtent en grande partie les travaux ces derniers jours, Ducey a insisté sur les objections du gouvernement américain, des écologistes et d’un nouveau gouverneur qui l’a qualifié de mauvaise utilisation des ressources.

La gouverneure élue démocrate Katie Hobbs a déclaré la semaine dernière qu’elle “étudiait toutes les options” et n’avait pas décidé quoi faire au sujet des conteneurs après son inauguration le 5 janvier. Elle avait précédemment suggéré que les conteneurs soient réutilisés comme logements abordables, une option de plus en plus populaire pour les sans-abri et les personnes à faible revenu.

“Je ne sais pas combien il en coûtera pour retirer les conteneurs et quel en sera le coût”, a déclaré Hobbs à la chaîne de télévision Phoenix PBS KAET dans une interview mercredi.

Les agences fédérales ont déclaré à l’Arizona que la construction sur les terres américaines était illégale et leur a ordonné de s’arrêter. Ducey a répondu le 21 octobre en poursuivant des fonctionnaires fédéraux pour leurs objections, envoyant le différend devant les tribunaux.

Les groupes environnementaux disent que les conteneurs pourraient mettre en péril les systèmes d’eau naturels et mettre en danger les espèces.

“Beaucoup de dégâts pourraient être causés ici d’ici à début janvier”, a déclaré Russ McSpadden, un défenseur de la conservation du sud-ouest pour le Center for Biological Diversity, qui se rend régulièrement sur le site depuis fin octobre.

Ducey insiste sur le fait que l’Arizona détient une compétence exclusive ou partagée sur la bande de 60 pieds (18,2 mètres) sur laquelle reposent les conteneurs et a le droit constitutionnel de protéger les résidents du «danger imminent de crises criminelles et humanitaires».

“L’Arizona va faire le travail que Joe Biden refuse de faire – sécuriser la frontière de toutes les manières possibles.” Ducey a déclaré lorsque l’Arizona a poursuivi le gouvernement américain. “Nous ne reculons pas.”

Les agences fédérales veulent que la plainte de Ducey soit rejetée.

La sécurité des frontières était au centre de la présidence de Donald Trump et reste un problème majeur pour les politiciens républicains. La rivale de Hobbs au GOP, Kari Lake, a fait campagne sur la promesse d’envoyer la Garde nationale à la frontière dès son premier jour au pouvoir. Le gouverneur républicain du Texas, Greg Abbott, récemment réélu pour un troisième mandat, a fait pression pour continuer à construire le mur de signature de Trump sur le terrain principalement privé le long de la frontière de son État avec le Mexique et a collecté des fonds pour aider à le payer. Il a également attiré l’attention pour avoir transporté des migrants vers des villes dirigées par les démocrates loin de la frontière sud, notamment New York, Chicago, Philadelphie et Washington, DC.

La décision de Ducey intervient au milieu d’un flux record de migrants arrivant à la frontière. Les autorités frontalières américaines ont arrêté des migrants 2,38 millions de fois au cours de l’exercice qui s’est terminé le 30 septembre, en hausse de 37 % par rapport à l’année précédente. Le total annuel a dépassé les 2 millions pour la première fois en août et est plus du double du niveau le plus élevé de la présidence de Trump, en 2019.

L’effort de mur de conteneurs de Ducey a commencé à la fin de l’été à Yuma, dans l’ouest de l’Arizona, un point de passage populaire, avec des dizaines de demandeurs d’asile arrivant quotidiennement et trouvant souvent des moyens de contourner les nouvelles barrières. Les conteneurs remplissaient les zones laissées ouvertes lors de la construction du mur frontalier de 450 milles (724 km) de Trump. Mais la vallée éloignée de San Rafael – le dernier chantier de construction – n’est généralement pas utilisée par les migrants et n’a pas été envisagée dans le plan de construction du mur de Trump. McSpadden a déclaré qu’il n’y avait pas vu de migrants ou d’agents de la patrouille frontalière, juste des randonneurs et des cyclistes en sac à dos.

La construction s’étend des forêts de chênes des contreforts de Huachuca au sud-est de Tucson et à travers les prairies de la vallée. Au milieu de la semaine dernière, les grues avaient transporté plus de 900 conteneurs métalliques bleus ou de couleur rouille sur un chemin de terre fraîchement gratté dans le paysage, puis les avaient empilés jusqu’à 17 pieds (5,2 mètres) de haut le long des barrières de véhicules à hauteur de taille. d’acier entrecroisé. Les ouvriers ont boulonné les conteneurs ensemble et ont soudé des tôles sur les interstices.

Pourtant, des lacunes béantes subsistent dans le nouveau mur du conteneur, y compris un espace ouvert de plusieurs centaines de mètres (mètres) sur un terrain beaucoup trop escarpé pour placer les conteneurs. Dans certaines zones de lavage basses, il y a des espaces de près de trois pieds (1 mètre) de large.

Des militants écologistes qui ont manifesté sur le site du comté de Cochise la semaine dernière ont largement arrêté les travaux ces derniers jours en se tenant devant des véhicules de construction. Un jour récent, une douzaine de manifestants se sont assis sur des conteneurs empilés ou sur des chaises de camping près des tentes et des véhicules où ils dorment.

Les travaux à Yuma ont coûté environ 6 millions de dollars et se sont terminés en 11 jours avec 130 des conteneurs couvrant environ 3 800 pieds (environ 1 160 mètres). Le Bureau of Reclamation a déclaré à l’Arizona qu’il avait violé la loi américaine en construisant sur des terres fédérales. La tribu indienne Cocopah s’est également plainte que l’État n’ait pas demandé l’autorisation de construire sur sa réserve voisine.

Le nouveau projet est beaucoup plus important, coûte environ 95 millions de dollars et utilise jusqu’à 3 000 conteneurs pour couvrir 16 km dans le sud-est du comté de Cochise en Arizona. Le US Forest Service a également demandé à l’Arizona d’arrêter ses travaux dans la forêt nationale de Coronado et a récemment alerté les visiteurs des dangers potentiels posés par les équipements de construction impliqués dans les “activités non autorisées” de l’État.

Le Center for Biological Diversity s’est rangé du côté du gouvernement fédéral selon lequel la construction viole la loi américaine.

Bien que le procès de Ducey ne réponde pas aux préoccupations environnementales, des groupes comme le centre affirment que le travail dans la forêt nationale de Coronado met en péril des espèces en voie de disparition ou menacées comme le coucou à bec jaune occidental et la chouette tachetée du Mexique, ainsi que des grands félins, y compris l’ocelot occasionnel.

La région biologiquement diversifiée du sud-est de l’Arizona est connue pour ses « îles célestes », ou chaînes de montagnes isolées s’élevant à plus de 6 000 pieds (1 828 mètres) au-dessus des « mers » de désert et de prairies. Les caméras de la faune de la région photographient régulièrement des ours noirs, des lynx roux, des ringtails, des mouffettes tachetées, des coatis à nez blanc et des javelots ressemblant à des cochons.

McSpadden a déclaré que les travaux avaient renversé des chênes et des genévriers et qu’il avait trouvé des bobines de barbelés et d’autres débris de construction sur des terres forestières nationales.

Les écologistes mettent en garde contre les dangers de placer les conteneurs au sommet d’un bassin versant de la rivière San Pedro qui est inondée pendant la saison de la mousson chaque été. Juste au sud de la frontière se trouve une zone protégée appelée Rancho Los Fresnos, qui abrite le castor, une espèce menacée au Mexique.

Le biologiste Myles Traphagen de Wildlands Network a déclaré lors d’un briefing sur les problèmes frontaliers le mois dernier que de nombreux dommages causés lors de la construction du mur frontalier par l’administration Trump n’avaient jamais été réparés. L’année dernière, il a cartographié les sections de l’Arizona et du Nouveau-Mexique de ce mur frontalier pour mettre en évidence les zones endommagées. Un rapport de cette année met en évidence les domaines que le groupe considère comme prioritaires pour la reconstruction.

Les explosions de dynamite ont remodelé à jamais le lointain canyon de Guadalupe dans le coin sud-est de l’Arizona. D’imposantes bornes en acier fermaient les couloirs fauniques, empêchant les animaux comme les minuscules hiboux elfes, les pronghorns et les grands félins du Mexique de traverser les États-Unis pour chasser et s’accoupler.

Suivez-la sur Twitter : @asnowreports

Anita Snow et Ross D. Franklin, The Associated Press