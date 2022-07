Le gouverneur de l’Alaska présente le budget finalisé de l’État

JUNEAU, Alaska (AP) – Le gouverneur de l’Alaska, Mike Dunleavy, a annoncé mardi un budget finalisé de l’État qui, selon lui, remboursera les crédits d’impôt persistants de l’État sur le pétrole et le gaz et investira dans des domaines tels que la sécurité publique, l’éducation et les infrastructures.

Dunleavy, qui fait face à une réélection cette année, a qualifié le plan de dépenses de responsable.

Il a opposé son veto à des centaines de millions de dollars de dépenses proposées, dont 62,5 millions de dollars pour l’entretien majeur de l’école, 49,5 millions de dollars pour l’entretien différé à l’échelle de l’État et de l’Université de l’Alaska et 89,3 millions de dollars de contributions supplémentaires aux fonds fiduciaires de retraite de l’État, selon un résumé de son bureau du budget.

Le bureau du budget a déclaré qu’il y avait suffisamment de fonds pour les projets scolaires prioritaires. Cela et les réductions d’entretien différées figuraient parmi les vetos qui, selon le bureau du budget, aideraient à préserver les fonds généraux pour l’épargne.

Il y a plusieurs années, les législateurs ont voté pour mettre fin à un programme qui offrait des crédits encaissables aux petits producteurs et explorateurs de pétrole, affirmant qu’il n’était plus abordable. Le bureau de Dunleavy a déclaré que le ministère du Revenu de l’État indique que le financement inclus dans le budget couvre le solde restant du crédit d’impôt sur le pétrole de l’État.

Le bureau de Dunleavy a déclaré que le budget autorise des postes au sein des Alaska State Troopers et Alaska Wildlife Troopers et du programme des agents de sécurité publique du village. Le budget comprend des fonds pour le port et d’autres projets.

Le chef de la minorité au Sénat, Tom Begich, un démocrate d’Anchorage, a déclaré que l’Alaska “peut aller de l’avant avec ce budget”.

The Associated Press