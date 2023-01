Le gouverneur de l’Alaska dit qu’il veut des politiques soutenant les familles

JUNEAU, Alaska (AP) – Le gouverneur de l’Alaska, Mike Dunleavy, a déclaré aux législateurs lundi soir qu’il souhaitait travailler avec eux pour faire de l’Alaska «l’État le plus pro-vie du pays», avec des politiques soutenant les familles et faisant de l’État un État abordable et souhaitable. endroit pour vivre.

« Les enfants sont une bénédiction et ils ne devraient pas être considérés comme un fardeau. Mais nous devons tous accepter qu’élever une famille aujourd’hui est plus difficile que lorsque beaucoup d’entre nous grandissaient », a déclaré le républicain lors d’une session conjointe de l’Assemblée législative lors du premier discours sur l’état de l’État de son deuxième mandat.

Il a cité l’inflation et les coûts du logement, de la nourriture et de l’énergie, qui, selon lui, “faisaient réfléchir les gens à deux fois avant d’agrandir leur famille ou même d’en fonder une”.

Il a déclaré que si les décideurs réussissaient, ils adopteraient des politiques réduisant le coût de la vie, abordant les options de soins de santé et aidant à créer des emplois avec des salaires qui peuvent soutenir les familles.

La Cour suprême de l’Alaska a interprété le droit à la vie privée de la constitution de l’État comme englobant le droit à l’avortement.

Dunleavy a déclaré que les législateurs ont une chance cette session de “changer le cours de l’histoire de l’Alaska”. Il a exhorté à l’action sur une série d’initiatives, y compris une législation visant la criminalité et la santé publique et des efforts pour promouvoir l’État, qu’il a qualifié de «centrale des ressources».

Le discours, prononcé une semaine après le début d’une nouvelle session législative, a également abordé des thèmes familiers pour Dunleavy, qui est devenu en novembre le premier gouverneur de l’Alaska depuis 1998 à remporter des mandats consécutifs. Celles-ci comprenaient la lutte contre les actions fédérales considérées comme ralentissant ou retardant les projets de développement énergétique.

Il a également vanté ce qu’il considérait comme des succès de son premier mandat, comme l’adoption d’une loi visant à améliorer les compétences en lecture des étudiants et le paiement de 3 284 $ aux résidents l’automne dernier, représentant une combinaison du dividende annuel du fonds pétrolier de l’État et un paiement spécial d’aide à l’énergie.

Les chèques ont été approuvés par les législateurs l’année dernière alors que le pétrole était d’environ 115 dollars le baril. Plus récemment, le pétrole du versant nord se situait dans la fourchette de 80 dollars le baril. Dunleavy propose un dividende d’environ 3 860 $ cette année. Le président du Sénat républicain, Gary Stevens, s’est dit préoccupé par le fait que le montant soit trop élevé, compte tenu des obligations pour d’autres services de l’État.

La majorité du Sénat a exprimé son intérêt à aborder les questions de financement de l’éducation et de retraite et de rétention des enseignants.

Le Sénat de 20 personnes est contrôlé par une coalition bipartite de neuf démocrates et de huit républicains. La Chambre de 40 membres a une majorité dirigée par les républicains de 23 membres qui comprend deux démocrates ruraux et deux indépendants ruraux. Deux républicains de la Chambre – les représentants Louise Stutes et David Eastman – ne sont ni majoritaires ni minoritaires.

Dunleavy, dans son allocution télévisée, a émis un ton optimiste et a déclaré qu’il était optimiste quant au début de la nouvelle session “parce que je crois que ce que nous faisons maintenant au cours des quatre prochains mois définira le cap de l’Alaska non seulement pour les quatre prochaines années, mais pour les 50 prochaines années et au-delà.

Il a parlé des efforts pour améliorer la sécurité alimentaire et de sa proposition de monétiser le carbone. Les législateurs ont exprimé leur intérêt à en savoir plus sur le plan carbone, que Dunleavy a présenté comme un moyen de générer des revenus pour l’État.

Les membres de la majorité au Sénat ont qualifié le discours de positif. Stevens a déclaré avoir constaté un changement chez Dunleavy, dont les relations avec les législateurs ont parfois été controversées au cours de son premier mandat. Stevens a déclaré qu’il pensait que Dunleavy était “plus à l’aise” dans son rôle de gouverneur et qu’il pensait que le Sénat pouvait trouver un terrain d’entente avec Dunleavy.

Le sénateur Bill Wielechowski, un démocrate d’Anchorage, a déclaré qu’il appréciait les commentaires de Dunleavy sur le soutien aux familles. Mais il a dit qu’il espérait qu’une partie de ces efforts inclurait des mesures pour lutter contre le logement abordable et la garde d’enfants, en traitant un arriéré dans la distribution des prestations de bons d’alimentation et le financement de la maternelle à la 12e année.

Il y avait un rassemblement en faveur du financement de l’éducation à l’extérieur du Capitole avant le discours de Dunleavy.

Le chef de la minorité à la Chambre, Calvin Schrage, un indépendant d’Anchorage, a déclaré dans un communiqué que son caucus est “encouragé par le fait que le gouverneur se concentre sur la transformation de l’Alaska en un endroit idéal pour élever une famille”. Schrage a déclaré que l’ajout d’argent pour les écoles, la réduction des pensions pour les enseignants et les agents de la sécurité publique et l’augmentation des investissements dans la santé maternelle et infantile sont des moyens d’y parvenir.

Becky Bohrer, L’Associated Press