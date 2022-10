Le gouverneur de l’Alaska demande instamment d’être prêt avant la tempête

JUNEAU, Alaska (AP) – Le gouverneur de l’Alaska, Mike Dunleavy, a exhorté mercredi les habitants d’une vaste étendue de l’ouest rural de l’Alaska à se préparer à ce que les prévisionnistes ont appelé une forte tempête qui devrait entraîner des vents violents et pourrait entraîner des zones d’inondations côtières.

“En ce qui concerne la façon dont cela va se manifester, c’est difficile à dire”, a déclaré Dunleavy aux journalistes, mais a ajouté que les résidents devraient anticiper “certains impacts majeurs” si les modèles de prévision se maintiennent.

Les avertissements émis par le National Weather Service prévoyaient des rafales de vent de l’ordre de 70 mph pour certaines parties de la côte ouest de l’Arctique jusqu’à jeudi et la possibilité que les niveaux d’eau atteignent jusqu’à 7 pieds (2,1 mètres) au-dessus de la ligne de marée haute normale tard jeudi. et jusqu’au vendredi matin. Des inondations dans les zones basses et une érosion étaient également attendues le long de la côte de la mer de Chukchi.

Les prévisionnistes ont déclaré que les principaux impacts sont attendus dans les communautés plus au nord que celles durement touchées le mois dernier par les restes du typhon Merbok. Certaines communautés frappées par la tempête de septembre faisaient l’objet d’avis d’inondations côtières ou de fortes vagues.

Glenn Steckman, directeur municipal de Nome, a déclaré que les responsables de cette communauté – célèbre pour être la ligne d’arrivée de l’Iditarod Trail Sled Dog Race – ne s’attendaient pas à ce que la dernière tempête ait le même impact sur Nome que la tempête de septembre.

Cette tempête a provoqué des ondes de marée et des vents violents qui ont déchiré les routes principales de plusieurs communautés, dont Nome, et endommagé des maisons dans une large bande peu peuplée de l’Alaska.

Ryan Anderson, commissaire du département des transports de l’État, a déclaré que les responsables surveillaient les prévisions alors qu’ils poursuivaient les travaux routiers dans le cadre du processus de récupération en cours.

Environ 50 personnes restent déplacées de leurs maisons après la tempête de septembre, a déclaré Bryan Fisher, directeur de la division de gestion des urgences de l’État.

The Associated Press