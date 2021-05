Le gouverneur de l’Alabama signe un projet de loi autorisant les écoles de l’État à enseigner le yoga dans les salles de classe

Le gouverneur de l’État américain de l’Alabama Kay Ivey a promulgué une loi qui permet aux écoles de l’État d’enseigner le yoga dans leurs salles de classe, sans l’utilisation du namaste, mettant fin à près de trois décennies d’interdiction de la pratique indienne populaire. La loi signée jeudi met fin à une interdiction du yoga adoptée par le State Board of Education en 1993 en raison des liens du yoga avec l’hindouisme.

La signature du projet de loi intervient quelques jours après que la législature de l’État de l’Alabama a donné son approbation finale au projet de loi autorisant les instructions de yoga dans les écoles publiques. Selon l’annonceur Montgomery local, le projet de loi exige que les exercices de yoga soient limités aux étirements et aux poses; nécessite des descriptions en anglais pour les poses et interdit l’utilisation de namaste. Cela a été fait pour répondre aux objections de plusieurs législateurs et groupes chrétiens qui ont fait valoir que le yoga a des liens avec l’hindouisme.

La loi entre en vigueur le 1er août, avant le début de la prochaine session académique. Le projet de loi a été parrainé par la législature de l’État Jeremy Gray qui a affirmé avoir appris la valeur du yoga au cours de sa carrière sportive. Le gouverneur Kay Ivey a signé le projet de loi permettant aux écoles K-12 d’offrir le yoga en option. Ainsi, fermons-nous le livre sur l’une des paniques morales les plus stupides de l’histoire de l’Alabama, ce qui en dit vraiment beaucoup, a écrit Brian Lyman, journaliste du Montgomery Advertiser. Le représentant Jeremy Gray, a remercié Ivey d’avoir signé le projet de loi et ouvert la voie aux écoles pour commencer à offrir le yoga en tant que cours ou activité au choix à partir de l’année scolaire 2021-2022, a rapporté Alabama.com.

Il a déclaré que certaines écoles pratiquaient déjà des activités de type yoga mais utilisaient un nom différent, tel que le mouvement de pleine conscience. Gray, un athlète, a découvert le yoga à travers sa carrière sportive. Il a joué au football dans l’État de Caroline du Nord. Le yoga peut aider les enfants des premières années à surmonter les difficultés qu’ils pourraient avoir en restant assis et en se concentrant dans une salle de classe, a-t-il déclaré. L’Alabama s’efforce d’augmenter les soins de santé mentale disponibles dans les écoles publiques, et Gray a déclaré que le yoga pouvait en faire partie et être un outil dans la lutte contre des problèmes tels que le suicide chez les adolescents, a ajouté le rapport. C’est un excellent moyen d’aider à la santé mentale, en étant capable de se concentrer, a déclaré Gray. Trouvez la clarté. Les analgésiques, ces conseils d’auto-assistance dont vous avez besoin pour gérer la colère et l’anxiété, a ajouté Gray.

