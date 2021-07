Le gouverneur de l’Alabama divise les critiques alors qu’elle perd le contrôle sur le faible taux d’inoculation de l’État – RT USA News

Le gouverneur républicain de l’Alabama Kay Ivey, qui était auparavant surnommé « l’un des meilleurs » aux États-Unis par Donald Trump, a reçu des éloges surprenants de la part des libéraux pour avoir exprimé sa frustration à ceux qui ne sont pas vaccinés contre Covid-19.

Interrogé par des journalistes jeudi sur la façon de mieux promouvoir les vaccinations auprès de ceux qui refusent toujours alors que les cas augmentent dans divers États, Ivey a répondu : « Je ne sais pas, dis-moi! »

Elle a ajouté que « gens [are] censé avoir du bon sens » et a ensuite affirmé que c’était « Il est temps de blâmer les personnes non vaccinées ».

« Il est temps de commencer à blâmer les gens non vaccinés, pas les gens ordinaires. Ce sont les gens non vaccinés qui nous laissent tomber », elle a dit.

Interrogé sur ce qu’il faudra pour augmenter le taux de vaccination en Alabama, le gouverneur Kay Ivey (R-AL) répond : « Je ne sais pas, dites-le moi ! Des gens censés avoir du bon sens. Il est temps de commencer à blâmer les personnes non vaccinées. » (Pour plus de contexte, Ivey a signé une interdiction des passeports vaccinaux en mai.) pic.twitter.com/ZUMVDm4QSalut – Le recomptage (@therecount) 23 juillet 2021

L’Alabama a l’un des taux de vaccination les plus bas du pays, avec moins de 40 % des personnes de 12 ans et plus entièrement vaccinées. Les taux de vaccination ont également baissé lentement de mois en mois dans l’État.

Les cas quotidiens de coronavirus ont augmenté de 70% au cours de la semaine dernière, les taux d’hospitalisation augmentant également, et Ivey dit que c’est « clair comme de l’eau de roche » c’est un problème parmi les résidents non vaccinés.

« Ces gens choisissent un mode de vie horrible et une douleur auto-infligée », dit le gouverneur. « Vous savez que nous devons amener les gens à tirer. Le vaccin est la meilleure arme que nous ayons pour lutter contre Covid, cela ne fait aucun doute, les données le prouvent. »





Ivey, qui est complètement vaccinée, a affirmé qu’elle avait fait « tout ce que je sais faire » lorsqu’il s’agit de promouvoir les vaccins auprès de ses électeurs.

« Je peux vous encourager à faire quelque chose, mais je ne peux pas vous obliger à prendre soin de vous » elle a dit.

Le ciblage par Ivey des Américains non vaccinés est similaire aux déclarations des responsables de la santé de la Maison Blanche, qui ont mis en garde contre un « pandémie parmi les non vaccinés » alors qu’ils continuent à promouvoir les vaccins et à émettre des avertissements sévères sur la variante delta en pleine croissance.

Il existe de nombreux cas d’Américains vaccinés encore infectés par Covid-19, mais la grande majorité qui se sont retrouvés infectés et hospitalisés ne sont pas vaccinés, selon des responsables.

Les données de l’État de l’Alabama montrent qu’il y a eu 500 décès dus à Covid-19 depuis début avril, et seulement 20 de ces décès étaient des personnes complètement vaccinées.

À la suite de ses commentaires, Ivey, une partisane de Trump, a reçu des éloges surprenants de la part des libéraux sur les réseaux sociaux pour avoir exprimé sa frustration contre ceux qui refusent toujours de se faire vacciner.

RT si vous êtes d’accord avec le gouverneur de l’Alabama RÉPUBLIQUE, Kay Ivey sur le dernier pic de Covid : « Il est temps de commencer à blâmer les personnes non vaccinées, pas les personnes ordinaires. Ce sont les personnes non vaccinées qui nous laissent tomber » – ReallyAmerican.com 🇺🇸 (@ReallyAmerican1) 23 juillet 2021

Le gouverneur de l’Alabama Kay Ivey, marre de la montée en flèche de Covid, a dit la vérité ! « Il est temps de commencer à blâmer les personnes non vaccinées. Ces gens choisissent un style de vie horrible de douleur auto-infligée. Les non vaccinés nous laissent tomber. Je ne peux pas vous obliger à prendre soin de vous. – Devoir d’avertir 🔉 (@duty2warn) 23 juillet 2021

Cependant, de nombreux critiques ont également affirmé que c’était «trop peu, trop tard» et que le soutien passé et actuel d’Ivey aux républicains niais son argumentation.

Bonjour et bon vendredi à tout le monde, sauf à des gens comme Kay Ivey qui ont pris toutes les MAUVAISES décisions face au covid, mais qui veulent maintenant blâmer leurs citoyens pour l’augmentation prévisible des cas. Cela commence par le haut. Prenez vos responsabilités. — BrooklynDad_Defiant ! (@mmpadellan) 23 juillet 2021

Une recherche rapide sur Google montre qu’en mai, le gouverneur de l’Alabama, Kay Ivey, a signé un projet de loi interdisant aux entreprises privées et aux institutions publiques d’exiger des « passeports de vaccin » COVID-19 pour accéder aux services ou de refuser ceux qui ne sont pas vaccinés. Donc, « Je ne sais pas, tu me dis », hein ? https://t.co/fDO6pW984v – John Lee (@koreanforeigner) 23 juillet 2021

Kay Ivey a refusé de fermer l’Alabama l’année dernière, donc je ne veux pas entendre parler d’elle. « Les gens ordinaires » ne signifie pas qu’ils sont vaccinés…., Jolly a utilisé la mauvaise expression ici. https://t.co/GfwffjvBou – Chercheur de vérité (@JonesSeeker) 23 juillet 2021

Ivey avait déjà mérité les éloges des conservateurs pour avoir été l’un des nombreux gouverneurs à interdire les «passeports vaccinaux» potentiels dans son État.

Elle a également annoncé cette semaine que les masques ne seront pas requis lorsque les élèves retourneront à l’école à l’automne, ce que de nombreux militants libéraux ont soutenu qu’il devrait être obligatoire. Les écoles publiques de Chicago, par exemple, ont annoncé cette semaine que, quel que soit leur statut vaccinal, les élèves se masqueront à leur retour en classe.





