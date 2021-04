Le gouverneur de Virginie-Occidentale, Jim Justice, a annoncé qu’il donnerait 100 $ en obligations d’épargne aux personnes âgées de 16 à 35 ans qui choisissent de se faire vacciner, ce qui a incité les critiques à l’accuser à la fois de corruption et de ne pas en offrir assez.

Prétendant que les jeunes sont «Ne pas prendre les vaccins aussi vite que nous aimerions qu’ils les prennent», La justice a déclaré lundi qu’il essayait «Pour trouver un moyen qui va vraiment les motiver – et nous – à surmonter la bosse. »

Pour ce faire, le juge – un républicain – a révélé qu’il donnerait à chaque jeune qui reçoit le vaccin 100 $ en bons d’épargne et que l’initiative sera rétroactive, permettant à ceux qui ont déjà été vaccinés de recevoir les bons aussi.





La justice a conclu que si l’État était vacciné à 70%, «Les masques disparaissent, les hospitalisations disparaissent et les décès deviennent minimes.»

Bien que certains Américains prise en charge l’initiative, avec l’animatrice de MSNBC Joy Reid appel il «Une très bonne idée» d’autres ont accusé la justice de se livrer à des pots-de-vin.

«Lorsque vous devez soudoyer des gens pour qu’ils prennent votre produit…» commenté un utilisateur de médias sociaux – un sentiment partagé par de nombreux autres.

Les États républicains doivent corrompre les gens pour sauver des vies? – État bleu profond (@RubyMegalodon) 26 avril 2021

La justice a également été critiquée pour avoir offert des obligations d’épargne comme récompense, argumentant qu’ils ne sont même pas « Vaut le papier sur lequel ils sont imprimés. »

«Des obligations d’épargne? Attendez que les personnes qui se font vacciner réalisent à quel point ces obligations valent * réellement *… Il suffit de leur faire un chèque, espèce de bon marché, « protesté une personne.

Attendez simplement qu’ils découvrent combien vaut une «obligation de 100 $» en dollars actuels et combien de temps il faut pour atteindre sa valeur nominale de 100 $. – Avocat @ Law (@TheGlare_TM) 26 avril 2021

Dans environ 25 ans, cela vaudra 100 $ – njevancik (@ nevancik1) 26 avril 2021

Attirons la génération Bitcoin avec un bon d’épargne, des timbres verts, un billet de tombola, une mise de côté gratuite et un bar Charleston Chew. – ShodanSteve ☯️🏳️‍🌈🖖 (@ShodanSteve) 27 avril 2021

La Virginie occidentale a enregistré plus de 150 000 cas de Covid-19 depuis le début de la pandémie et 2 821 décès. Plus de 700 000 Virginiens occidentaux ont reçu au moins une dose d’un vaccin, tandis que 558 000 ont été entièrement vaccinés, selon l’État.





