Le gouverneur de la MS, Tate Reeves, plaisante sur Jackson pendant la crise de l’eau

Alors que des milliers d’habitants de la capitale du Mississippi ont souffert pendant plus d’un mois sans eau potable, leur gouverneur salé au visage détrempé a fait des blagues à ce sujet.

Alors que les gouverneurs de la Floride et du Texas font la course au fond du baril, le Mississippi a toujours un concurrent sérieux. Pendant plusieurs semaines angoissantes, plus de 150 000 habitants de Jackson, MS n’avaient pas d’eau courante propre. Alors que cette crise des droits humains a dévasté la ville majoritairement noire, Interne du milieu des affaires rapporte que le gouverneur Tate Reeves a plaisanté “c’est une belle journée pour ne pas être à Jackson” lors d’un discours vendredi.

S’il y a quelque chose que les républicains éhontés sont fiables, c’est dire la partie calme (et raciste) à haute voix et diffuser leur propre incompétence. La plus grande ville de l’État faisait déjà l’objet d’un avis d’ébullition de l’eau depuis juillet, laissant de nombreuses personnes sans pression d’eau. Après graves inondations en août endommagé la principale installation de traitement de l’eau, des milliers d’autres n’avaient que des boues couleur de boue qui coulaient dans leurs tuyaux.

« C’est une belle journée pour être à Hattiesburg. C’est aussi, comme toujours, une belle journée pour ne pas être à Jackson. J’ai l’impression que je devrais enlever mon chapeau de directeur des urgences et le laisser dans la voiture et enlever mon chapeau de directeur des travaux publics et le laisser dans la voiture », a déclaré Reeves.

La plaisanterie malsaine et éhontée est survenue un jour seulement après que la ville a levé son avis d’ébullition de l’eau de 7 semaines.

« Nous avons considérablement augmenté la quantité d’eau produite. Nous avons rétabli la pression de l’eau dans la ville. Nous avons installé une pompe de location d’urgence. Nous avons réparé et réinstallé les pièces cassées sur place, et nous avons surveillé et testé la qualité de l’eau », Reeves a annoncé lors d’une conférence de presse jeudi.

Ces chapeaux de la gestion des urgences et des travaux publics sont-ils dans la salle avec nous maintenant ? Les contributions les plus importantes de Reeve à l’infrastructure du Mississippi ont été de rendre encore pire. C’est techniquement un exploit étant donné que les systèmes vitaux en ruine de l’État sont parmi les pires du pays depuis des années.

Cet été n’est pas la première fois que les habitants du Mississippi ont dû se démener et rassembler de l’argent supplémentaire pour acheter de l’eau en bouteille pendant les crises de l’eau. Reeves a rejeté à plusieurs reprises les demandes de financement de Jackson pour moderniser les systèmes d’eau délabrés. Il a également coupé plusieurs programmes d’État pour aider les nécessiteux, principalement les Noirs de couleur.

Le Mississippi avait déjà les taux de pauvreté et de pauvreté infantile les plus élevés aux États-Unis. Même avec des emplois à temps plein, beaucoup ont encore du mal à survivre avec le salaire minimum de 7,25 $. Bien que la pandémie ait alourdi ces charges, Reeves était en première ligne pour éliminer son état des programmes de secours d’urgence.

Le 15 août, Reeves a ordonné à l’État de suspendre prématurément le programme fédéral d’aide au loyer en cas de pandémie. La haine est si forte qu’il renvoie jusqu’à 130 millions de dollars en fonds fédéraux. Il s’est également retiré prématurément du Allocations de chômage COVID-19 en mai 2021.

Qui les dirigeants républicains de l’État soutiennent-ils réellement ? D’autres hommes blancs riches. Star de la NFL à la retraite Brett Favré sécurisé 6 millions de dollars de fonds sociaux de l’État pour construire un stade de volley-ball pour sa fille. L’ancien gouverneur Phil Bryant et plusieurs autres ont volé des fonds à des familles contribuables pour construire l’établissement du roi de l’aide sociale à l’Université du sud du Mississippi.

Interrogé sur le fait que l’État a frauduleusement déboursé des millions de dollars pour Favre, Reeves a jeté un HBCU, Jackson State sous le bus Au lieu.

« Je ne connais pas tous les détails sur la façon dont tout cela s’est produit. Ce que je sais, c’est que cela ne semble pas être une dépense que je soutiendrais personnellement… Je n’aime même pas les stades de construction d’État avec l’argent des contribuables. Je ne suis pas vraiment enthousiaste à l’idée que Jackson State construise un stade de football », a déclaré Reeves.

Reeves s’est plaint que les dons devraient construire le stade de la JSU, même si c’est précisément ce que Deion Sanders a fait. L’entraîneur de football en chef de l’école a fait don de la moitié de son salaire pour achever la construction des nouvelles installations de son équipe.