Le gouverneur de la Louisiane présente ses excuses pour la mort de 2 étudiants en 1972

Le gouverneur de la Louisiane a présenté des excuses officielles pour la mort de deux étudiants qui ont été abattus par un agent des forces de l’ordre il y a 50 ans lors d’une manifestation à la Southern University.

La fusillade mortelle de Leonard Brown et Denver Smith, tous deux âgés de 20 ans, a eu lieu le 16 novembre 1972, après des semaines de manifestations d’étudiants protestant contre le financement insuffisant, les services inadéquats et la disparité des opportunités éducatives dans l’État. Edwin Edwards – le gouverneur de l’époque – a envoyé des policiers pour disperser les manifestations, a rapporté The Advocate.

L’officier n’a toujours pas été identifié et personne n’a jamais été poursuivi pour les meurtres.

“En ces temps sombres, la Louisiane n’a pas réussi à défendre ses idéaux les plus élevés. Et à la suite de cette tragédie insensée, le préjudice causé à notre État et à la communauté de l’Université du Sud a été exacerbé par la punition des étudiants qui se sont efforcés de se dresser contre le traitement injuste des citoyens noirs de notre État », a déclaré le gouverneur actuel John. Bel Edwards, qui n’a aucune relation directe avec Edwin Edwards, a déclaré dans une lettre officielle d’excuses. “Il est juste et juste pour l’État de Louisiane de faire amende honorable envers ceux qui ont été victimes d’injustices perpétrées par l’État.”

En 2017, le comité des affaires académiques du conseil d’administration du Southern University System a voté pour décerner des diplômes posthumes à Brown et Smith.

Toute la semaine, la Southern University et le Agricultural & Mechanical College – qui est le plus grand collège ou université historiquement noir de Louisiane – ont organisé des événements en commémoration du 50e anniversaire de la mort des étudiants.

Baton Rouge, Louisiane, The Associated Press