Le gouverneur de la Louisiane met son veto à la législation anti-LGBTQ+, y compris une interdiction de soins affirmant le genre

Le gouverneur démocrate de la Louisiane, John Bel Edwards, a empêché un ensemble de lois anti-LGBTQ+ de devenir loi vendredi, y compris la version de l’État de ce que les critiques appellent le projet de loi « Don’t Say Gay » de Floride et l’interdiction des soins médicaux affirmant le genre pour les jeunes transgenres. .

L’effort des républicains pour promulguer la législation dans la loi de la Louisiane est probablement loin d’être terminé. Plusieurs législateurs des États du GOP disent qu’ils prévoient de convoquer une session de veto à la mi-juillet pour tenter d’annuler la décision du gouverneur.

La division culturelle de la Louisiane sur la législation liée aux LGBTQ + fait écho à ce qui a été vu dans les maisons d’État dirigées par le GOP à travers le pays. Les projets de loi ciblant les personnes transgenres sont en tête des programmes conservateurs, et les défenseurs des LGBTQ+ affirment qu’une attaque dangereuse et flagrante est en cours contre leur communauté. Cette année seulement, plus de 525 projets de loi anti-LGBTQ+ ont été introduits dans 41 États, selon les données recueillies par la Human Rights Campaign, une organisation de défense des droits des homosexuels.

Au cours des derniers jours de la session législative de la Louisiane, les législateurs ont adopté une série de projets de loi controversés : une interdiction des soins médicaux affirmant le genre pour les mineurs transgenres, qui comprend des bloqueurs de puberté, un traitement hormonal et une chirurgie ; un projet de loi « Ne dites pas gay » qui interdit largement aux enseignants de discuter de l’identité de genre et de l’orientation sexuelle dans les salles de classe des écoles publiques ; et une mesure obligeant les enseignants des écoles publiques à utiliser les pronoms et les noms qui correspondent à ce que les élèves ont été assignés à la naissance. Edwards a opposé son veto aux trois projets de loi.

Edwards – qui en est à ses six derniers mois de mandat, incapable de se faire réélire cette année en raison de limites de mandat consécutives – a décrit à plusieurs reprises les projets de loi comme erronés, source de division et ciblant un groupe de personnes vulnérables.

Les législateurs des États décideront bientôt par vote à la majorité s’ils reviendront au Capitole pour une session de veto, qui commencerait le 18 juillet. Bien que la Louisiane n’ait tenu que deux sessions de ce type depuis 1974, il semble de plus en plus réaliste qu’une se produise cette année. Plusieurs législateurs du GOP des deux chambres ont déclaré qu’ils anticipaient le rassemblement.

Une fois en session extraordinaire, une approbation des deux tiers de la Chambre et du Sénat est nécessaire pour annuler la décision du gouverneur. Les républicains détiennent actuellement une majorité des deux tiers dans les deux chambres. De plus, au cours de la session ordinaire, les trois projets de loi ont été adoptés avec plus des deux tiers des voix – en grande partie selon les lignes de parti.

Marqué par la désinformation, les arguments religieux et des heures de témoignages émotionnels de la communauté LGBTQ+, l’un des projets de loi les plus discutés a été l’interdiction des soins affirmant le genre – quelque chose qui est disponible aux États-Unis depuis plus d’une décennie et est approuvé par les principaux associations médicales. À un moment donné, le projet de loi a été présumé mort après qu’un législateur républicain vétéran ait voté avec égalité pour tuer le projet de loi. Cependant, au milieu de la pression croissante du procureur général de la Louisiane, Jeff Landry, qui est un favori au poste de gouverneur du GOP, et du Parti républicain de la Louisiane, le projet de loi a été ressuscité et adopté.

Au moins 20 États, dont les trois limitrophes de la Louisiane, ont promulgué des lois restreignant ou interdisant les soins médicaux affirmant le genre pour les mineurs transgenres. La plupart de ces États font face à des poursuites judiciaires.

Un juge fédéral a annulé l’interdiction de l’Arkansas comme inconstitutionnelle, et les juges fédéraux ont temporairement bloqué les interdictions en Alabama, Indiana, Kentucky et Tennessee. L’Oklahoma a accepté de ne pas appliquer son interdiction pendant que les opposants demandent une ordonnance temporaire du tribunal pour la bloquer. Un juge fédéral a empêché la Floride d’appliquer son interdiction à trois enfants qui ont contesté la loi.

La législature de la Louisiane a également adopté un projet de loi interdisant largement aux employés des écoles publiques de la maternelle à la 12e année en Louisiane de discuter de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre en classe. Cela ressemble à une loi promulguée en Floride l’année dernière que les critiques ont surnommée « Don’t Say Gay ». Jusqu’à présent, trois autres États – l’Alabama, l’Arkansas et l’Iowa – ont promulgué des lois similaires, selon la Human Rights Campaign.

De plus, les législateurs ont adopté une loi obligeant les enseignants des écoles publiques de Louisiane à utiliser les pronoms et le nom qui correspondent à ce que les élèves ont été assignés à la naissance. En vertu du projet de loi, un parent peut donner son consentement écrit pour que des pronoms non conformes au sexe de l’élève assigné à la naissance soient utilisés. Un enseignant peut annuler la demande du parent « si cela viole les convictions religieuses sincères de l’employé ».

Les républicains soutiennent qu’ils essaient de protéger les enfants avec ces projets de loi. Les opposants soutiennent que cela ferait le contraire, entraînant des risques accrus de stress, de dépression et de pensées suicidaires parmi un groupe déjà vulnérable.