Le gouverneur de la Louisiane, John Bel Edwards, oppose son veto au projet de loi sur le port d’armes à feu

Le gouverneur démocrate John Bel Edwards a opposé son veto à un projet de loi autorisant les personnes à porter des armes de poing dissimulées en Louisiane sans permis ni formation, ce qui pourrait alimenter un mouvement croissant en faveur d’une session de dérogation au veto de la législature contrôlée par les républicains.

Le projet de loi 118 du Sénat par le sénateur républicain de Monroe Jay Morris aurait permis à toute personne de 21 ans et plus de porter une arme à feu dissimulée sans permis. La loi actuelle autorise le portage dissimulé avec un permis et une formation.

Bien que le projet de loi ait obtenu un soutien écrasant de la législature, Edwards, le seul gouverneur démocrate du Grand Sud, a déclaré qu’il pensait que la loi actuelle « atteint le bon équilibre ».

États de passage dissimulés : Texas et Mississippi

Les voisins du Texas et du Mississippi ont adopté des lois élargies sur le portage dissimulé similaires au projet de loi de Morris, les gouverneurs républicains les signant.

« Je ne peux certainement pas dire que c’est une surprise ; le gouverneur a été clair depuis le début », a déclaré Morris à USA Today Network vendredi. « Mais je suis toujours déçu. Ce projet de loi s’adresse aux citoyens respectueux des lois et épris de liberté.

« Les habitants de la Louisiane le veulent et j’espère que nous rejoindrons nos voisins, comme le Texas et le Mississippi, et adopterons le report constitutionnel avec ou sans la signature du gouverneur. »

Les partisans du concept l’appellent « port constitutionnel » parce qu’ils pensent qu’il devrait déjà être couvert par le deuxième amendement garantissant le droit de porter des armes.

Ils croient que la loi actuelle de la Louisiane exigeant une formation et des permis pour porter une arme à feu dissimulée enfreint leurs droits constitutionnels.

Des permis auraient toujours été disponibles pour ceux qui les recherchent pour des avantages tels que voyager dans d’autres États qui reconnaissent le permis de la Louisiane en vertu du projet de loi de Morris.

« Nous ne devrions pas avoir besoin de la permission du gouvernement pour nous défendre », a témoigné Chris Patron de Firearm Professionals of Louisiana lors d’une audience en commission sur le projet de loi.

Des opposants, comme ceux représentant l’Association des chefs de police de Louisiane, ont averti que le fait d’autoriser le transport dissimulé sans permis augmente le potentiel de violence armée illégale et de tirs accidentels.

« Pensez à Bourbon Street (…) avec des jeunes de 21 ans emballant tous sous leurs vêtements », a déclaré Fabian Blache, directeur exécutif de l’association des chefs de police, lors du débat sur le projet de loi. « Si quelqu’un peut (dissimuler le portage), il va éclater en un clin d’œil. Ces enfants qui pourront en mettre un sous leurs vêtements … je pense que cela va créer plus de fusillades. »

La Louisiane autorise déjà les gens à porter des armes à feu visibles sans permis.

Jusqu’à présent, Edwards a généralement été un vote fiable pour la plupart des projets de loi sur l’expansion des armes à feu à la fois lorsqu’il a servi à la Chambre et au cours de ses deux mandats en tant que gouverneur.

Edwards a souligné un sondage de A Stronger Louisiana, un groupe qui soutient le programme du gouverneur, qui montre que 80% des personnes interrogées souhaitent maintenir l’exigence de permis actuelle en place.

Le président de la Chambre républicaine, Clay Schexnayder de Gonzales, a déclaré plus tôt cette semaine qu’il soutenait une session de dérogation au veto après qu’Edwards a opposé son veto à un projet de loi qui interdirait aux athlètes transgenres de participer aux sports féminins et féminins.

USA Today Network sollicite les commentaires du président du Sénat républicain, Page Cortez de Lafayette, sur la possibilité d’une session de dérogation au veto.

Si les législateurs revenaient au Capitole pour une session de dérogation au veto, ce serait la première depuis l’adoption de la nouvelle Constitution de la Louisiane en 1974.

La session de dérogation au veto aurait lieu du 20 au 24 juillet.

Greg Hilburn couvre la politique de l'État pour le réseau USA TODAY de Louisiane.